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江蕙高雄唱到最終場！好捨不得全說了 飯店打電動反差萌樣曝光

江蕙今晚在高雄巨蛋開唱。（寬宏藝術提供）江蕙今晚在高雄巨蛋開唱。（寬宏藝術提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕國寶級歌后江蕙今晚在高雄巨蛋舉辦第8場「無．有」演唱會，來到高雄站最後一場，她的心情非常不捨，在台上說：「我在這裡一個月了，因為我在高雄長大，這次真的好像回娘家。」甜稱住在高雄都不會膩，感謝民眾的熱情。

江蕙談到：「高雄的大家都好熱情、好熱情，聽說我們的工作人員坐計程車，因為他們穿制服，司機問他們是不是演唱會的工作人員？還是衣服是買的，司機說他也想買一件，真的很親切。」透露這次演唱會有賣周邊T恤。

江蕙在飯店狂打電動紓壓。（寬宏藝術提供）江蕙在飯店狂打電動紓壓。（寬宏藝術提供）

江蕙難敵高雄的在地美食，前陣子胖了2.5公斤，近來非常自律，她在飯店也會玩健身遊戲紓壓 ，包括打拳擊、網球及羽毛球，好不容易才甩肉半公斤。

高雄巨蛋演唱會來到最後一場，江蕙希望歌迷能夠更熱情，「我身上這件衣服我先脫掉，真的很重，有人要上來試穿嗎？可以把剛剛的三首歌唱完，我覺得我也是很厲害。」

聽到歌迷狂喊脫掉，江蕙開玩笑回：「你們一直叫我脫掉，先去看一下你們外面的車被拖吊沒！」看到歌迷都認真揮著福利熊的手燈，也滿足說：「我本來以為我是歌手而已，但大家手燈搖下去我覺得我像巨星！」

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