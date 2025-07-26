罷免失敗不氣餒！雞排妹喊話「823投票超人」：記得買好車票

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中選會今（26日）舉辦各地區立法委員罷免投票案，於下午4點開票，至今結果已經出爐，24件國民黨立委罷免案全不通過，令許多民眾感到失望。不過中選會日前公告，8月23日將再次舉行7位立委的罷免案投票，台灣女星「雞排妹」鄭家純今日在社群發文，呼籲「823投票超人們」記得提早買好車票。

鄭家純呼籲「823投票超人們」記得提早買好車票。（翻攝自臉書）

鄭家純今日在臉書發文寫下：「車票買好了，823投票超人們，記得買高鐵票，23當天的票可以買囉。」並附上自己購買22日回台中的高鐵票的照片。貼文曝光後，大批網友紛紛留言：「沒問題，歡迎你回來，同鄉人」、「823再一次，罷免大成功」、「支持家純」、「台中這次真的好多外國回來台灣投票，感謝境外勢力的支持」。



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鄭家純已買好回家鄉的車票。（翻攝自臉書）

中選會日前公告，新北第11選區羅明才、竹縣第2選區林思銘、中市第2選區顏寬恒、中市第3選區楊瓊瓔、中市第8選區江啟臣、投縣第1選區馬文君、投縣第2選區游顥7位立委的罷免案將在8月23日舉行投票。

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