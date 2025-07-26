晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

罷免失敗不氣餒！雞排妹喊話「823投票超人」：記得買好車票

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中選會今（26日）舉辦各地區立法委員罷免投票案，於下午4點開票，至今結果已經出爐，24件國民黨立委罷免案全不通過，令許多民眾感到失望。不過中選會日前公告，8月23日將再次舉行7位立委的罷免案投票，台灣女星「雞排妹」鄭家純今日在社群發文，呼籲「823投票超人們」記得提早買好車票。

鄭家純呼籲「823投票超人們」記得提早買好車票。（翻攝自臉書）鄭家純呼籲「823投票超人們」記得提早買好車票。（翻攝自臉書）

鄭家純今日在臉書發文寫下：「車票買好了，823投票超人們，記得買高鐵票，23當天的票可以買囉。」並附上自己購買22日回台中的高鐵票的照片。貼文曝光後，大批網友紛紛留言：「沒問題，歡迎你回來，同鄉人」、「823再一次，罷免大成功」、「支持家純」、「台中這次真的好多外國回來台灣投票，感謝境外勢力的支持」。

鄭家純已買好回家鄉的車票。（翻攝自臉書）鄭家純已買好回家鄉的車票。（翻攝自臉書）

中選會日前公告，新北第11選區羅明才、竹縣第2選區林思銘、中市第2選區顏寬恒、中市第3選區楊瓊瓔、中市第8選區江啟臣、投縣第1選區馬文君、投縣第2選區游顥7位立委的罷免案將在8月23日舉行投票。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中