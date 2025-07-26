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鑽石歌王林沖告別式如演唱會 兒曝他生前掛念

鑽石歌王林沖安息禮拜，藝人好友組成鑽石舞團送別。（記者胡舜翔攝）鑽石歌王林沖安息禮拜，藝人好友組成鑽石舞團送別。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕「鑽石歌王」林沖過去以作品《鑽石》紅遍亞洲，本月初因病辭世，享耆壽92歲。今（26）日在教會舉辦追思禮拜，星友齊聚告別一代歌王。現場縱有不捨淚水，但更多的是對林沖的思念與祝福。他用歌聲走過人生，如今也在親人的歌聲中，安然走完最後一程。

林沖告別式。（記者胡舜翔攝）林沖告別式。（記者胡舜翔攝）

今藝人好友李明依、陳凱倫、紀麗如、方馨、文香、唐玲、黃國倫、施慧心、周玉寒、林松義、石中玉等人出席送別。黃國倫形容林沖一生璀燦如同鑽石一樣，不只是藝人，他在遇到耶穌後，也成為了被耶穌稱義的「義人」，更是晚年熱心公益的「益人」。

黃國倫出席送別。（記者胡舜翔攝）黃國倫出席送別。（記者胡舜翔攝）

林松義出席送別。（記者胡舜翔攝）林松義出席送別。（記者胡舜翔攝）

林松義受訪時坦言對於老友離世很難過，但自己會更加保重身體、做運動，還要再繼續唱歌，台灣優質生命協會秘書長紀寶如則形容林沖是非常有偶包的紳士，總是要染髮、穿最帥的衣服，罹癌化療期間撐著身體也要去表演，總是熱心公益、熱愛舞台。

林沖兒子林凱文（左3）。（記者胡舜翔攝）林沖兒子林凱文（左3）。（記者胡舜翔攝）

林沖的兒子林凱文也透露，這次的告別式是以演唱會為概念策畫，星友們還上台組成「永恆的鑽石舞團」透過歌曲送別一代歌王。林凱文提到，林沖生前很惦記住在新加坡的妹妹，自己這之後會再去做拜訪。他也表示，而林沖所留下的作品、服飾也會有相關展覽，明年應該也會有紀錄片。

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