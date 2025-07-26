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娛樂 最新消息

（直擊）SEVENTEEN場外擠破千人！台粉狂喊羨慕、聽音漏狂刷票

SEVENTEEN場外聽音漏的粉絲不少。（記者廖俐惠攝）SEVENTEEN場外聽音漏的粉絲不少。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕韓國團體SEVENTEEN的HOSHI、WOOZI今天（26日）起在林口體育館連唱2天，門票立刻售罄，甚至還有不少人在外面求票。演唱會開演前，場外還聚集超過1000人，除了大跳CHALLENGE，還有人席地而坐聽音漏，場外同樣超熱鬧。

外頭聽HOSHI、WOOZI音漏的粉絲，人潮蔓延到側邊都還有人。（記者廖俐惠攝）外頭聽HOSHI、WOOZI音漏的粉絲，人潮蔓延到側邊都還有人。（記者廖俐惠攝）

SEVENTEEN的HOSHI、WOOZI今天在林口體育館開唱。（記者廖俐惠攝）SEVENTEEN的HOSHI、WOOZI今天在林口體育館開唱。（記者廖俐惠攝）

場外粉絲就算不能進場，也準備了應援棒感受SEVENTEEN演唱會的氣氛。（記者廖俐惠攝）場外粉絲就算不能進場，也準備了應援棒感受SEVENTEEN演唱會的氣氛。（記者廖俐惠攝）

畢竟這很可能是HOSHI、WOOZI入伍前最後一次在台灣的表演，當然格外引起台灣克拉（粉絲名）的關注，粉絲自備電風扇、小凳子、折疊椅、手燈、扇子備戰。下午6點8分場館內的音樂一響，場外也跟著爆出尖叫聲，並揮舞著應援棒，粉絲紛紛直呼，「好羨慕喔」、「就這樣錯過了」、「光聽到尖叫聲就羨慕到不行」。

主辦在林口體育館後方的攤位發送印有HOSHI、WOOZI演唱會團的瓶裝水。（記者廖俐惠攝）主辦在林口體育館後方的攤位發送印有HOSHI、WOOZI演唱會團的瓶裝水。（記者廖俐惠攝）

場外大多為10幾歲、20幾歲的女性，也有媽媽帶小孩來，幾位男粉絲也在外面等候，粉絲相當有秩序，經工作人員提醒，也留下通道給進場粉絲，展現高水準。只是隨著場內聲音越來越大，場外羨慕聲也不絕於耳，甚至越來越興奮。有趣的是，只要有人持票進場，場外粉絲皆投以羨慕的眼光，甚至還有人在現場不停刷明天第二場的門票，只為求見HOSHI、WOOZI一面。

主辦準備印有此次HOSHI、WOOZI演唱會LOGO的水發給粉絲。（記者廖俐惠攝）主辦準備印有此次HOSHI、WOOZI演唱會LOGO的水發給粉絲。（記者廖俐惠攝）

粉絲把家當全部拿出來，為記者介紹SEVENTEEN HOSHI、珉奎、圓佑的娃娃。（記者廖俐惠攝）粉絲把家當全部拿出來，為記者介紹SEVENTEEN HOSHI、珉奎、圓佑的娃娃。（記者廖俐惠攝）

主辦特別準備印有此次演唱會LOGO的小瓶裝水給粉絲，讓大家在炎炎夏日也不會渴，同時也能當成紀念品帶回家，讓粉絲直呼有夠貼心。

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