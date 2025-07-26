啦啦隊女神激似三上悠亞 衣宸超萌私下面曝

守浪大使衣宸攜手守護流浪毛孩。（法人流浪動物之家基金會提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕中信兄弟啦啦隊成員「宸宸」蔡衣宸擔任「守浪大使」，響應財團法人流浪動物之家基金會攜手臺中樂成宮發起的公益聯名計畫《守浪紅繩》，號召更多人一起用行動守護毛孩。衣宸分享：「覺得這次公益合作很特別也很有意義，希望能為流浪動物之家基金會的保育場重建盡一份心力，也想讓更多人重視可愛毛孩們。

蔡衣宸過去曾登上PTT表特版，被封為「國民初戀沈佳宜」，現為中信兄弟啦啦隊員。除了應援魅力，也活躍於戲劇、綜藝與廣告，參與《阿榮與阿玉》、《阿叔》等影集演出，並在中國網劇《救命啊！這個是真的喜歡》中擔任女主角。

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衣宸自爆颱風天也要帶毛小孩出門放風。（法人流浪動物之家基金會提供）

不少網友形容蔡衣宸神似三上悠亞，精緻臉孔與纖細曲線都引發熱議。私下的衣宸則是一名徹底的毛孩控，家中飼養一貓一狗，感情深厚又日常感十足。她笑說：「貓貓陪我六年、狗狗三年，他們是我最愛的家人。我家貓貓有點像帶著狗狗長大，小時候常賞貓拳，熟了以後就變成狗狗強抱貓貓一起玩樂。」即使像是這幾天颳颱風，她也一樣每天風雨無阻一定會陪狗狗出門散步。

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