視訊教課「被要求看身體」 孫其君曝勁爆對話傻眼了

潘君侖（左）、孫其君近期剛一起拍攝完實境節目，兩人私下擁有好交情。（Ｎ/A提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕男星潘君侖、孫其君近期剛結束在成功嶺拍攝的軍旅實鏡《九條好漢在一班》，兩人與女星吱吱一同出席選品品牌旗艦店開幕活動，剛「退伍」的他們也不忘分享拍攝甘苦與近況，其中一直有在線上教課的孫其君透露，自己在教學過程中被學生要求看身體，讓他當場傻眼。

潘君侖、孫其君近期剛拍完實境節目《九條好漢在一班》，在成功嶺拍攝受訓整整一個月。潘君侖直呼過程很辛苦，不能用手機跟家人報平安讓他很焦慮；孫其君則說：「最不習慣的是跟很多人一起住，很久沒這樣生活了。」談到拍攝趣事，兩人都說：「當兵可以學到很多，也交到很棒的兄弟。」除了節目合作，兩人私下也培養出深厚友情，經常一起拍美食開箱，並期待更多藝人朋友推薦拍攝地點。

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談及近況，潘君侖分享之前打籃球受傷的腳傷已經完全康復，最近還參加了極限運動節目《最強的身體》；孫其君則專注於劇本創作，並持續進行線上英文教學。有趣的是，他分享曾在課堂中被學生要求「鏡頭往下」，要求他脫衣服，想看看他的身體，讓他當場傻眼，苦笑：「就不敢再幫他上課了。」

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