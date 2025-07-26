朱茵出席活動遭疑真空上陣、胸垂到肚臍 親曬美照打臉

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕53歲香港女星朱茵堪稱90年代超級女神，當年以主持兒童節目出道，後來憑藉電影《大話西遊》中的「紫霞仙子」一角走紅。她近日出席時裝活動，依舊氣質出眾，不過卻遭網友認為疑似真空上陣並且胸部下垂，對此她未正面回應，反而是曬出多張美照打破傳聞。

朱茵遭疑真空上陣且胸型下垂。（翻攝自微博）

事實上，朱茵日前出席時裝活動，以一襲極簡白襯衫搭配卡其色高腰裙亮相，優雅盤髮再加上高雅耳環，整體呈現沉靜端莊的氛圍。不過從幾張流出的現場照來看，上衣疑似因為燈光的強烈照射呈現半透明狀，令不少網友懷疑她當天真空上陣，甚至毒評她的胸型下垂至肚臍。

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朱茵曬美照反擊。（翻攝自微博）

朱茵也在24日曬出當天活動的美照，並寫下「茵為有你，定格美好時光，夏日青春派對」，從畫面中來看，朱茵明顯有穿內衣之外，傲人上圍也依舊保持得很好，引來許多網友留言大讚，「歲月不敗美人」、「老了也是那麼美」、「那些酸民想一下你們到這個年紀有沒有這個狀態，不要只出一張嘴」。

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