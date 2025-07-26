（新碟快報）今年最賣座原創電影！連阿湯哥堆大推 《罪人》正式出碟

《罪人》是今年最賣座的原創電影。（資料照，華納兄弟提供）

〔記者許世穎／專題報導〕好萊塢今年最賣座原創電影《罪人》，影音商品正式推出！這部上映期間廣受好評的電影，由《黑豹》金獎名導萊恩庫格勒和新一代男神麥可B喬丹5度合作，不僅在全球靠好口碑票房抗跌，更吸引不少名人讚賞，就連「阿湯哥」湯姆克魯斯都在個人社群曬出票根大讚。

電影在全球大賣3.65億美金（約台幣107.67億元），描述麥可飾演的雙胞胎兄弟試圖擺脫麻煩過往，決定回到家鄉重新開始，卻發現一個更強大的邪惡正在等著他們，似乎也應證了「繼續與魔鬼共舞，總有一天他會跟著你回家」的道理。

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《罪人》由得利影音代理，在台發行包括UHD+BD雙碟限定鐵盒版、UHD+BD雙碟限定版、藍光BD、DVD，藍光特別收錄包括：「跟魔鬼共舞：《罪人》的創造」、「夜晚的藍調：《罪人》的音樂」、「比血還要厚：史家兄弟」、「深南方的精靈」、「罪惡的代價：《罪人》的怪物」以及「刪剪片段」。

《罪人》UHD雙碟限定鐵盒版展開圖。（得利影視提供）

此外，還有由導演黃熙執導、集合張艾嘉、林嘉欣，以及劉奕兒等人一同演出的《女兒的女兒》，也在台發行藍光BD及DVD。該片榮獲金馬獎最佳原著劇本，描述張艾嘉飾演的金艾霞，耳順之年，以為人生已過盡千帆，沒想到小女兒范祖兒（劉奕兒 飾）與伴侶到國外進行人工生殖時，發生了意外車禍而被打亂。

陪伴金艾霞的少時情人老強尼（趙文瑄 飾），與出生即被遺棄送養的大女兒Emma（林嘉欣 飾），令她不得不重新面對人生過去的遺憾，這對陌生的母女將相伴走過一趟悲喜兼具的荒誕旅程。金艾霞會如何決定小女兒所留下的胚胎？《女兒的女兒》藍光版加贈中英文本事手冊，特別收錄包括導演黃熙Q&A以及幕後特輯。

《女兒的女兒》藍光BD展開圖。（得利影視提供）

還有賣座台片《刻在你心底的名字》載譽歸來！推出「雙碟週年紀念版DVD」，內盒採雙封面設計，喜歡的影迷切勿再次錯過。

《刻在你心底的名字》再推雙碟週年紀念版DVD。（得利影視提供）

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