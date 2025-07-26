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黃氏兄弟北流秒殺厲害了 超過231萬訂閱宣布下一站香港

黃氏兄弟成軍8週年，今晚將在北流開唱。（記者陳奕全攝）黃氏兄弟成軍8週年，今晚將在北流開唱。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕黃氏兄弟成軍8週年，今晚將在北流開唱，他們的心情超級緊張，昨晚總彩排後回家就秒睡。哲哲透露這陣子認真飲控，「因為我有一套表演的衣服是透視裝，身材展現的部分該有的都會有。」瑋瑋聽了也笑說：「我對哲哲的身材，很有信心。」

黃氏兄弟成軍8週年，今晚將在北流開唱。（記者陳奕全攝）黃氏兄弟成軍8週年，今晚將在北流開唱。（記者陳奕全攝）

瑋瑋受訪分享心情，「今年挑戰北流，感謝粉絲的支持，票也全部都售完，希望未來可以舉辦北高兩地開唱（北流加高流）。」哲哲則是喊話，希望在瑋瑋的加持下，可以帶著他站上巨蛋級的舞台，挑戰更大場館。

黃氏兄弟成軍8週年，今晚將在北流開唱。（記者陳奕全攝）黃氏兄弟成軍8週年，今晚將在北流開唱。（記者陳奕全攝）

黃氏兄弟成軍8週年，今晚將在北流開唱。（記者陳奕全攝）黃氏兄弟成軍8週年，今晚將在北流開唱。（記者陳奕全攝）

擁有超過231萬訂閱的人氣YouTuber黃氏兄弟，還有許多海外粉絲，今天有來自香港、新加坡、澳洲及英國的歌迷到場。黃氏兄弟驚喜宣布，會把這套巡迴演出帶去更多的地方，「換我們去找你們，第一站會在香港。」

黃氏兄弟成軍8週年，今晚將在北流開唱。（記者陳奕全攝）黃氏兄弟成軍8週年，今晚將在北流開唱。（記者陳奕全攝）

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