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安海瑟薇《穿著Prada的惡魔2》紐約開拍！梅莉史翠普76歲氣場全開

梅莉史翠普（左）、安海瑟薇在紐約街頭拍攝《穿著PRADA的惡魔2》。（達志影像）梅莉史翠普（左）、安海瑟薇在紐約街頭拍攝《穿著PRADA的惡魔2》。（達志影像）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕經典電影《穿著Prada的惡魔2》推出續集，這幾天已經在紐約街頭開拍，梅莉史翠普（Meryl Streep）、安海瑟薇（Anne Hathaway）、史丹利圖奇（Stanley Tucci）的身影都被捕捉，76歲的梅姨雖然再度化身「惡魔」，不過下戲後立刻親切與周遭民眾打招呼，甚至送上飛吻，親和力十足；安海瑟薇也是一樣，揮手與民眾問好，十分大方。

安海瑟薇拍攝《穿著PRADA的惡魔2》時穿著高跟鞋狂奔。（達志影像）安海瑟薇拍攝《穿著PRADA的惡魔2》時穿著高跟鞋狂奔。（達志影像）

安海瑟薇從菜鳥，變成《穿著PRADA的惡魔2》的職場老鳥。（達志影像）安海瑟薇從菜鳥，變成《穿著PRADA的惡魔2》的職場老鳥。（達志影像）

安海瑟薇在拍攝《穿著PRADA的惡魔2》之外，也親切與民眾打招呼。（達志影像）安海瑟薇在拍攝《穿著PRADA的惡魔2》之外，也親切與民眾打招呼。（達志影像）

《穿著Prada的惡魔》是2006年推出的電影，電影上映後19年，正式開拍續集，7月25日、26日在紐約街頭拍攝，可見梅莉史翠普的時尚總編「米蘭達」依舊高傲冷酷，走在街上更是氣場全開，而安海瑟薇飾演的「安德莉亞」雖然終於跳脫了職場菜鳥的身分，不過她似乎也一如往常，抱著一堆資料在紐約街頭上奔走，安海瑟薇跑得上氣不接下氣，甚至吐出舌頭。

史丹利圖奇拍攝《穿著PRADA的惡魔2》，幾乎是原班人馬回歸。（達志影像）史丹利圖奇拍攝《穿著PRADA的惡魔2》，幾乎是原班人馬回歸。（達志影像）

安海瑟薇在紐約街頭拍攝《穿著PRADA的惡魔2》的身影被捕捉。（達志影像）安海瑟薇在紐約街頭拍攝《穿著PRADA的惡魔2》的身影被捕捉。（達志影像）

梅莉史翠普的白髮加上墨鏡，米蘭達在《穿著PRADA的惡魔2》回來了。（達志影像）梅莉史翠普的白髮加上墨鏡，米蘭達在《穿著PRADA的惡魔2》回來了。（達志影像）

據外媒報導，第二集的劇情講述隨著數位時代來臨、印刷雜誌式微的年代，米蘭達該如何帶領頂尖時尚雜誌《Runway》突破重圍，並希望能夠與一間高級的廣告公司合作，沒想到在談判過程中卻遇上的阻礙，對方竟是已經成為公司高層的Emily （艾蜜莉布朗飾演），故事將會如何發展，電影預計將在2026年5月上映。

梅莉史翠普演什麼像什麼，造型與19年前的《穿著PRADA的惡魔2》米蘭達一模一樣。（達志影像）梅莉史翠普演什麼像什麼，造型與19年前的《穿著PRADA的惡魔2》米蘭達一模一樣。（達志影像）

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