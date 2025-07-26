梨泰院悲劇1000天！李智漢母崩潰：把我的心挖出來，否則不會好

李智漢於梨泰院事故罹難，年僅24歲。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕2022年發生的韓國梨泰院踩踏事件，造成上百人喪生，罹難者之一的李智漢本來前程似錦，卻因此事件離世，他的母親至今仍難以釋懷，在兒子過世後1000天發文悼念李智漢，「除非把我心臟挖出來，不然沒有任何藥物和治療的方法。」

李智漢曾經參加過《PRODUCE 101 第二季》為人所知，2年多前因前往梨泰院感受萬聖節氣氛，沒想到卻因此命喪黃泉。他的母親在前天發文，「智漢啊，這是沒辦法看到你的第1000天，大家說如果想要忘記的話，就搖搖頭、閉上眼睛，但媽媽我想你的時候，會用雙臂緊緊抱著膝蓋，微微閉上眼睛，因為我怕錯過你，所以也不敢緊閉雙眼。」

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有些人會說時間會讓一切變好，但這些安慰的話卻讓李智漢的母親喘不過氣，「除非是把我的心臟挖出來，否則吃再多的藥、接受治療都不會復原的。」李智漢的母親稱，自己的時間停在兒子24歲的那一天，「他只是去了遙遠的國家拍攝，需要一點時間，智漢也想回家，但現在回不來，我每一個小時都這樣自我催眠。」

她委屈、傷心又惋惜，「背後湧上來的冷漠和空虛的恐懼，媽媽不管怎麼掙扎、怎麼撐下去，都無法回到和你在一起的日子了。」李智漢很想聽兒子說話，「這一切都無法實現的現實，讓我更加痛苦，我做的夢連你的聲音都聽不到就醒了，智漢啊，媽媽寫不下去了，只是覺得很空虛、很傷心…」。

貼文一出，逼哭眾多網友，「我希望能給媽媽一個擁抱」、「請堅強起來，我們與你同在」、「你是最偉大的媽媽，我想給你一個大大的擁抱」、「相信有一天一定會再見到兒子的」、「我不會忘記智漢的」。

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