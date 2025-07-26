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「資生堂千金」為男友豪砸700萬 送股份開店卻慘遭劈腿

李宓於去年升格5寶媽。（翻攝自臉書）李宓於去年升格5寶媽。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「資生堂千金」李宓頂著北一女、台大高材生的光環闖蕩演藝圈，於2021年登記結婚，於去年產下雙胞胎成為5寶媽。近日上節目大聊情史，自曝曾為某任男友豪砸700萬，最終疑似遭到背叛，令她心碎不已。

李宓曾為男友豪砸700萬。（翻攝自YT）李宓曾為男友豪砸700萬。（翻攝自YT）

李宓在節目《單身行不行》中透露，自己年輕時期是十足的戀愛腦，經常為了討好另一半而委屈改變自己，她表示，某次正值失戀低潮時，遇見一名保險業務，在對方的溫情攻勢之下她漸漸動心，沒想到在兩人正式交往之前，男方就開始向她推銷保險，而她也為了幫對方衝業績拿出500萬積蓄。

確定關係後，李宓希望和男友合資開設桌遊店，但男友表示家裡欠債無力出資，她再度自掏腰包存下200萬開店，「我還送了他30%股份，因為我想要跟他一起開店的感覺」，然而後來男方開始抱怨她給的壓力太大，要求彼此分開冷靜一段時間。結果一個月後，她竟親眼目睹男方帶著新歡在店裡摟摟抱抱，當場崩潰大哭，向對方提出分手，並要求他不准再踏入店內。

誇張的是，分手後男方竟以股東名義要求退還30%股份、約價值約60萬新台幣，「我想說不對吧，當時候我是送你的30%股份，你怎麼可以退股還跟我要錢。」讓李宓氣到將店面收掉，另起爐灶重新開業。

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