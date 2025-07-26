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《驚奇4超人：第一步》北美優先場票房創今年最高！首週全球上看2.1億美金

《驚奇4超人：第一步》北美優先場創下年度票房紀錄。（漫威影業提供）《驚奇4超人：第一步》北美優先場創下年度票房紀錄。（漫威影業提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威暑假鉅獻《驚奇4超人：第一步》已正式在北美上映，優先場票房創下2440萬美金（約台幣7.19億元），成為2025年目前為止優先場票房最高的電影。電影在爛番茄影評網已獲得「新鮮認證」，目前仍維持88%新鮮度，代表觀眾評分的爆米花指數也有93%，後勢持續看漲。

綜合外媒預測，《驚奇4超人：第一步》北美首週末預估票房落在1億至1.1億美金之間（約台幣29.5億至32.45億元）拿下票房冠軍，甚至有網站預估可能更上一層樓。北美以外的國際市場則預估進帳9000萬至1億美金（約台幣26.55億至29.5億元），全球開片總收入可能落在1.9億至2.1億美金（約台幣56.05億至61.95億元）之間。

對於漫威影業的母公司迪士尼來說，也有另一則好消息，迪士尼宣布於本週五（25日）全球票房突破30億美金（約台幣885億元），成為今年首個達成此里程碑的好萊塢片廠。

《驚奇4超人：第一步》台灣、北美、全球同步上映中，台灣上映首日（23日）以突破台幣854萬的成績空降全台票房冠軍，目前暫居本週新片冠軍。

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