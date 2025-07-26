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娛樂 最新消息

短今爆乳唱台語金曲 歌聲被笑虧：上天是公平的

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中信兄弟啦啦隊人氣成員「短今」胡馨儀擁有高挑身材及E級傲人上圍，平時經常透過社群分享生活的她，昨（25）大方曬出在節目中演唱台語金曲《追追追》的片段，沒想到真實嗓音卻遭網友笑虧「上天是公平的」。

短今辣穿薄紗秀出傲人上圍獻唱台語金曲。（翻攝自IG）短今辣穿薄紗秀出傲人上圍獻唱台語金曲。（翻攝自IG）

短今在社群分享節目片段，可見她身穿一襲黑色禮服登場，展現傲人雙峰，胸前蕾絲設計乍看之下快包不住，深溝也一覽無遺，下半身開高衩露出纖長美腿，整體造型相當性感，她在鏡頭前大方飆唱《追追追》，隨著音樂陶醉搖擺，火辣身材讓觀眾人目不轉睛。

雖然短今自信演唱，但仍難掩音準及拍子不穩的問題，她也在文中自嘲，「連keyboard老師都追不上我的追追追，看得出來我是為了綜藝效果吧。」畫面曝光後，網友紛紛笑翻，「唱的不錯，下次不要再唱了」、「答應我，從此以後只要負責性感跟漂亮就好」、「上天還是公平的」。

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