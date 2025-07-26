Netflix動畫排名出爐！這部竟打敗《我獨自升級》奪冠 網驚：真的沒想到

〔記者廖俐惠／台北報導〕Netflix日前公開全球上半年動漫播放次數排名，前三名分別為《坂本日常》、《Devil May Cry》以及《肌肉魔法使-MASHLE》，第一名的《坂本日常》以2440萬觀看次數狠甩後者，成為2025年上半年冠軍。

《我獨自升級》。（羚邦提供）

根據《screenrant》報導，上半年串流播放次數最多的《坂本日常》有2240萬，《Devil May Cry》則是1800萬居次，第三名的《肌肉魔法使-MASHLE》為790萬。第四名則是《藥師少女的獨語》第一季有780萬，《膽大黨》第一季為750萬緊追在後，《我獨自升級》第一季為740萬。該篇報導指出，雖然《坂本日常》確實是一部無庸置疑的人氣作品，不過看到其他的競爭對手，《坂本日常》的勝利對網友來說算是個「驚喜」，更是遠遠超過其他作品。

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《膽大黨》。（木棉花提供）

確實，在《坂本日常》奪冠後，確實引發Threads、臉上的網友討論，有人指出「真的有這麼好看嗎」、「其他不會輸吧…」、「怎麼不是我獨自升級第一名」、「第一名聽都沒聽過」、「哇坂本日常第一！！！感覺在歐美市場那邊很受歡迎」、「真的假的啦，我都不知道坂本這麼夯直接海放其他動漫」、「真的沒想到」。不過也有人認為，相較於其他動漫在各大平台上放映，《坂本日常》只在Neflix上看得到，粉絲當然只能集中在Netflix收看，播放次數多也是自然。

《坂本日常》。（Netflix提供）

漫畫《坂本日常》由鈴木裕斗創作繪製，自2020年起於集英社的《週刊少年 Jump》連載至今。故事動作緊湊，描述傳奇前殺手坂本太郎為了守護與親愛家人的寧靜生活，必須與夥伴們團結合作，對抗迫近的暗殺威脅。坂本一行人尺度全開，上演超誇張的對決大戰，成了矚目的劇情焦點，也讓世界各地的粉絲為之著迷。

《Devil May Cry》。（Netflix提供）

至於第二名的《Devil May Cry》則是改編自卡普空（Capcom）的超人氣同名電玩遊戲以及阿迪尚卡爾（Adi Shankar）的靈感幻象，情節講述邪惡勢力蠢蠢欲動，意圖打開人類與惡魔世界之間的傳送口。無父無母的惡魔獵人但丁接受委託維生，置身一切混亂中的他，渾然不覺自己將一肩扛起兩個世界的命運。

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