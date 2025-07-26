曹雅雯喪父潰堤！孤身一人「坐地板爆哭好久」淚訴人生最黑暗時刻

曹雅雯此前剃平頭陪伴癌父抗病，相當動人。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「金曲台語歌后」曹雅雯上月痛失癌父，沉靜多日後昨（25日）在社群吐露悲傷近況，罕見揭露自己獨自坐在客廳地板上爆哭許久，眼淚潰堤無法自控，她強忍哀痛悲訴日子還是必須過下去，字句震撼無數粉絲，情緒共鳴引發留言區淚海。

曹雅雯透露近日情緒莫名低落，淚訴「一個人坐在客廳地板哭了好一陣子」，儼然成為她人生最黑暗時刻，雖然悲傷難以壓抑，不過她最終仍逼自己站起來洗澡、泡澡、敷臉、畫畫、聽音樂，甚至整理美甲工具、如常處理工作，只因她深知「日子還是一樣，不管你長什麼樣。」

請繼續往下閱讀...

曹雅雯近日情緒低落，坐在客廳地板爆哭許久。（翻攝自IG）

曹雅雯的父親於6月14日病逝享壽68歲，當時她剛完成拍攝工作不到5分鐘就接到噩耗，所幸拍攝地點位於台南得以讓她及時趕回家中與父親道別最後一面，當時經紀人也心碎感慨「像命運送來的機會」。曹雅雯也在社群哀悼父親，「謝謝你在我完成工作後才離開，沒有再承受病痛，現在可以在天上唱歌、喝酒、吃你最愛的泰國蝦。

事實上，為了陪伴父親抗癌，曹雅雯還毅然剃光頭相挺，因父親在治療期間掉髮嚴重，而她不願讓爸爸孤單面對病痛，選擇與他同進退，父親也稱讚她「這樣既年輕又可愛」，這份父女情深讓粉絲動容，紛紛留言「太令人心疼了」、「妳已經是最堅強的女兒」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法