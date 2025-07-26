孫盛希喊話打詐騙！自爆韓文入《壞蛋聯盟2》

〔記者許世穎／台北報導〕夢工廠賣座動畫續集《壞蛋聯盟2》即將上映，中文版再次邀請到金曲歌后孫盛希為擁有高超駭客技巧、充滿個性又帥氣十足的狼蛛小姐「萬絲通」獻聲，她今（26）日出席粉絲專屬電影首映會，直說如果擁有萬絲通的技能，「要把詐騙、網路霸凌通通解決掉！」

孫盛希形容，萬絲通思路很快、跳來跳去這點自己比較相像，「但我沒有她聰明，說話沒有那麼快，所以每次配音都要先深呼吸，讓角色上身。」身為第三代韓國華僑，她透露配音時還加入韓文，叫狼大哥「狼hyeong（兄）」。

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孫盛希。（資料照，記者王文麟攝）

片中壞蛋聯盟努力做好事證明自己「變好」，孫盛希說如果她跟萬絲通一樣有駭客技能，「我會把它用在詐騙、網路霸凌，把他們通通解決掉！」但她說覺得如果是為了證明，也不是真誠的，「大家也都是默默地做好的、對的事情，慢慢大家會注意到，不用特別為了證明去做！」由於配音時孫盛希都是跳著錄，她說還沒看過完成版，「今天很期待跟粉絲一起看！」

電影延續前作幽默又刺激的風格，講述由狼、蛇、鯊魚、食人魚與狼蛛組成的「壞蛋聯盟」，努力轉型為「好蛋」並適應新生活，卻因全新反派「惡女聯盟」的現身，不得不再次捲入驚險任務，並突破極限、找回曾經叱吒風雲的壞蛋本色。《壞蛋聯盟2》將於8月1日中英文版同步在台上映。

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