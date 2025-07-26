「鑽石歌王」林沖辭世！星友齊聚追思會 林松義含淚送別

林沖告別式。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕以《鑽石》紅遍亞洲的「鑽石歌王」林沖，日前因為感染吸入性肺炎，合併敗血性休克及多重器官衰竭病逝，享耆壽92歲。今（26）日在教會舉辦追思禮拜，藝人好友李明依、陳凱倫、紀麗如、方馨、文香、唐玲、黃國倫、施慧心、周玉寒、林松義、石中玉出席送別，其中林松義更在現場掉淚，不捨告別老友。

林松義含淚送別林沖。（記者胡舜翔攝）

林沖17歲開始就跟知名舞蹈家蔡瑞月習舞，多次得獎，也演過《黑貓與黑狗》等眾多電影，還曾代表台灣到韓國參加亞洲歌謠大賽獲得冠軍；他晚年致力公益，近20年與台灣優質生命協會緊密合作，足跡遍及全台社福機構，持續探訪失能長者與身心障礙者，用溫暖歌聲撫慰無數心靈。他成功抗癌後受洗成為基督徒，將病痛歷程轉化為鼓勵他人的力量。

請繼續往下閱讀...

林沖告別式。（記者胡舜翔攝）

3年前因動刀導致行動不便，多次跌倒受傷，林沖仍不言退，堅持坐輪椅、拄拐杖繼續參與公益演出，以行動體現「人間國寶」的精神價值。如今他安詳辭世，眾多星友出席送別，林沖的兒子林凱文也獻唱《這一生最美的祝福》，用歌聲向父親道別；高義泰也以《故鄉之歌》、《香港戀情》向一代歌王致敬。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法