《我們六個》游珈瑄遭父拋棄「一人養全家」 聽「爸爸很愛我們」震驚了

〔記者李紹綾／台北報導〕游珈瑄、黃薇渟在大愛劇《我們六個》分別詮釋青少年與成年時期的大姊「林秋伶」，角色是家中變故裡默默撐起全家的無聲支柱。

游珈瑄第一次接拍劇集，聽到角色原型人物說出「我知道我的爸爸很愛我們」時相當震驚，她表示：「這是我覺得六個孩子最糾葛、最矛盾的地方。」因此，她在演繹秋伶青春期面對家變時，將角色的隱忍和堅毅呈現得格外真實。

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天心（中）在《我們六個》養育6名兒女。（大愛電視提供）

從功課優秀到獨立打工，秋伶不向命運低頭、不向人示弱，將母親教給她的美感與藝術熱愛深藏心底。游珈瑄細膩詮釋出秋伶壓抑又堅韌的特質，那股乾淨卻不服輸的力量，眼神裡藏著責任感和對美的執著。尤其她一個人撐住弟妹、還要學會照顧自己的勇氣，觀眾一定會被她的沉默與行動打動。

邱宇辰（左起）、安乙蕎、黃薇渟、陳妤、方語昕、涂善存在《我們六個》飾演兄弟姊妹。（大愛電視提供）

黃薇渟則說自己是獨生女，拍戲時很享受有家人的感覺，但光是現實生活中要照顧父母與毛小孩就已經覺得很累，無法想像「秋伶」一個人要照顧媽媽與五個弟妹，「這真的是一件非常可怕的事情」。

天心、馬志翔主演《我們六個》。（大愛電視提供）

《我們六個》改編自小三燙死元配、再殺害丈夫的駭人社會事件，透過導演王傳宗的細膩手法，把人倫悲劇摒除狗血包裝，以真實視角刻劃。劇情橫跨1980至2006年，從父母錯綜的愛恨到六個孩子歷經崩毀再度重生。兩版主視覺以跨時代光影為概念，從馬志翔飾演的父親「林達生」2003年的崩塌，倒敘回孩提時代，再走向2006年的和解，結構緊湊又層次豐富。導演直言：「看到後面會被這些小朋友的經歷感動，會想用影像的方式把它記錄下來。」

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