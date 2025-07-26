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娛樂 電視

「馬志翔小三」長期酗酒 被送警局失控了…上銬畫面曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕林雨葶在大愛劇《我們六個》飾演馬志翔的小三「黃秋鳳」，是劇中最混亂、最具破壞力，卻也最令人唏噓的人物。她說：「角色的瘋狂程度超出了我的想像，這可能是我演員生涯的一個重要轉折點。」

林雨葶在《我們六個》酒後失態被送警局。（大愛電視提供）林雨葶在《我們六個》酒後失態被送警局。（大愛電視提供）

林雨葶本身滴酒不沾，為了詮釋一個長期酗酒、情緒失控的女人，她做了大量功課，翻看許多真實新聞，並認為角色「太年輕，社會經驗不夠」。在詮釋角色從冷靜到後期失控、攻擊的過程，她一點一滴將轉變融入肢體和神情之中。

特別是警察局那場戲，是整個角色情緒爆發的極限點。林雨葶臉上滿是逼真的酒妝，失序的語調和行為都讓人不寒而慄。這回她演出了「秋鳳」的荒腔走板，也演出了她求愛不得、無處安放的孤寂感，讓觀眾看見最真實的人性邊界。

林雨葶（右）在《我們六個》飾演馬志翔（左）的小三。（大愛電視提供）林雨葶（右）在《我們六個》飾演馬志翔（左）的小三。（大愛電視提供）

《我們六個》改編自小三燙死元配、再殺害丈夫的駭人社會事件，透過導演王傳宗的細膩手法，把人倫悲劇摒除狗血包裝，以真實視角刻劃。劇情橫跨1980至2006年，從父母錯綜的愛恨到六個孩子歷經崩毀再度重生。兩版主視覺以跨時代光影為概念，從馬志翔飾演的父親「林達生」2003年的崩塌，倒敘回孩提時代，再走向2006年的和解，結構緊湊又層次豐富。導演直言：「看到後面會被這些小朋友的經歷感動，會想用影像的方式把它記錄下來。」

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