大咖韓星現身台灣！「街頭叫賣下廚」被遊客目睹

〔記者林欣穎／台北報導〕去年由SJ利特、江宏傑、溫昇豪等人錄製《廚師的迫降：客家廚房》受到觀眾喜愛，一季播畢後，利特許願說：「希望跟廚房成員們的緣分可以一起延續到第二季，長長久久地走下去！」如今利特願望成真，今年節目乘勝追擊推出第二季，7月23日正式在台北大稻埕碼頭貨櫃市集展開拍攝，第二季卡司再升級。

利特展現親民魅力寵粉無限。（客台提供）

除了原本的利特、李元日、温昇豪、江宏傑外，更加入少女時代成員孝淵、黑白大廚成員趙序衡、戲劇女神陳庭妮以及韓國百萬YouTuber喜飯，現場吸引數百名民眾圍觀與應援，熱度爆表。

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營業拍攝當天，六位藝人與兩位主廚分為兩隊，各自經營一台貨櫃餐車，販售自行設計的特色餐點，讓現場民眾自由點餐支持，面對限時備料與銷售壓力，成員們不僅親自下廚、吆喝叫賣，更與民眾熱情互動，展現過人魅力與團隊合作精神，兩組人馬發揮創意推出極具在地特色的餐點，從備料、烹煮到吆喝招客，親力親為毫不馬虎。台韓成員們不但全情投入，更展現意外的「叫賣魂」與團隊默契，讓許多市民與觀光客直呼賺到，貨櫃餐車飄香四溢、排隊人潮絡繹不絕。

温昇豪與陳庭妮熱情招呼客人。（客台提供）

初到大稻埕營業區，温昇豪就說：「感覺非常驚訝，沒想到客台這麼努力，弄了兩個貨櫃打造成兩款餐廳，也聽說裡面的廚具都是真正營業用的頂級廚具，讓我們的廚房規模看起來更大更豪華，所以我真的覺得很讚！」

江宏傑補充說：「因為上一季是餐車，所以我本來預期可能是跟上次差不多，但今天一到大稻埕，就覺得很有氣氛很漂亮，就連菜單也是用很精美的背板呈現，真的讓我有耳目一新的感覺。」

孝淵負責內場工作。（客台提供）

而本季新加入的陳庭妮也說：「其實拍攝前我就一直密切鎖定天氣，因為上週颱風，天氣不穩定，很怕會影響拍攝，畢竟是露天的戶外餐廳，結果今天拍攝是個大晴天，當下覺得很感動，因為如果連老天爺都在幫助的節目，相信一定會受到觀眾喜歡的。」

拍攝結束後，成員們一掃白天烈日與廚房的辛勞。利特表示：「感謝團隊的辛勞與熱情還有這次成員們的投入！」温昇豪分享：「拍完心情覺得超開心，因為比起第一季我們跟韓國團隊的默契更好，也可以感受到韓國想把客家文化帶到韓國甚至是國際的熱忱，我覺得是很好的開展，也很期待會有第三季。」

江宏傑也說：「過程雖然很辛苦，但此刻心情滿放鬆的，好像隨時可以再來第三季的感覺，而且這季比起上一季，因為成員變多，所以彼此的火花也更豐富更有趣。」陳庭妮則表示：「這次真的算是我人生第一次參加實境節目，而且還是橫跨台韓兩個不同文化的跨國合作，本來擔心語言問題會不會讓大家不容易融入在一起，但相處下來發現團隊很有默契，就算只是一點英文或中文，甚至肢體語言都可以溝通無阻，真的是很棒的體驗。」成員們紛紛期待之後節目正式播出。《廚師的迫降：客家廚房》第二季預計2025年底播出。

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