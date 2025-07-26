趙娟週低胸辣舞太晃 上帝視角「露出黑點」疑走光

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕統一獅韓籍啦啦隊女神趙娟週擁有白皙甜美的臉蛋，再加上活潑親民的性格，深受粉絲喜愛，昨（25日）為統一獅「超人力霸王」主題日帶來獨舞，火辣造型及性感舞蹈讓全場大飽眼福。

趙娟週辣穿低胸熱舞疑似走光。（翻攝自IG、YT）

趙娟週身穿豹紋細肩背心搭配工裝褲亮相，不僅辣露北半球及深邃事業線，白皙香肩與小蠻腰也大方展現。她在這次的SOLO舞帶來韓女團aespa的新曲《Dirty Work》，隨著音樂節奏展現舞蹈魅力，瞬間成為全場焦點，而在最後ending pose時，導播送上「上帝視角」畫面，渾圓美胸頓時一覽無遺，不過她胸前露出小黑點疑似走光，她也在音樂結束後立即調整上衣。

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趙娟週辣舞的影片曝光後，掀起大批網友暴動，「Mimi真的又辣又讚，最喜歡mimi了」、「Mimi的實力是真的很好，只要給她舞台，她就是舞台上最閃亮的那顆星」、「整部片都不知道要看哪...太辣了」、「看完有點貧血頭暈應該是正常的吧」。

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