晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

趙娟週低胸辣舞太晃 上帝視角「露出黑點」疑走光

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕統一獅韓籍啦啦隊女神趙娟週擁有白皙甜美的臉蛋，再加上活潑親民的性格，深受粉絲喜愛，昨（25日）為統一獅「超人力霸王」主題日帶來獨舞，火辣造型及性感舞蹈讓全場大飽眼福。

趙娟週辣穿低胸熱舞疑似走光。（翻攝自IG、YT）趙娟週辣穿低胸熱舞疑似走光。（翻攝自IG、YT）

趙娟週身穿豹紋細肩背心搭配工裝褲亮相，不僅辣露北半球及深邃事業線，白皙香肩與小蠻腰也大方展現。她在這次的SOLO舞帶來韓女團aespa的新曲《Dirty Work》，隨著音樂節奏展現舞蹈魅力，瞬間成為全場焦點，而在最後ending pose時，導播送上「上帝視角」畫面，渾圓美胸頓時一覽無遺，不過她胸前露出小黑點疑似走光，她也在音樂結束後立即調整上衣。

趙娟週辣舞的影片曝光後，掀起大批網友暴動，「Mimi真的又辣又讚，最喜歡mimi了」、「Mimi的實力是真的很好，只要給她舞台，她就是舞台上最閃亮的那顆星」、「整部片都不知道要看哪...太辣了」、「看完有點貧血頭暈應該是正常的吧」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中