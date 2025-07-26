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大S英國紀念長椅曝光！「她如劃過天際的流星」刻字惹淚崩

大S英國紀念長椅落成。（翻攝自臉書、微博）大S英國紀念長椅落成。（翻攝自臉書、微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛今年2月病逝日本，消息震驚演藝圈，粉絲自動發起募款，在英國倫敦的卡迪什廣場花園設立紀念長椅，於當地時間7月25日正式揭幕。

大S離世後，粉絲們5月發起這項紀念計畫，透過社群平台募集資金，僅3小時就募得1625英鎊（約新台幣6萬元），全數用於長椅製作及後續維護費用，該長椅採用實木打造，搭配金屬銘牌，以中英文刻上深具意涵的字句，「她如一顆劃過天際的流星，將優雅、勇氣與善良，化作照耀我們的永恆光芒。」

長椅設置於靜謐典雅的卡文迪什廣場花園內，成為園區最吸睛的一角。事實上，在英國，以紀念椅追思逝者是一項常見的文化，許多家庭會在親人離世後，以亡者的名義在海邊或公園捐贈長椅，供民眾自由使用，有時親人也會獻上花朵。如今大S紀念長椅已順利完工，成了粉絲能夠思念她的一個角落。

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