為愛洗衣慘被嫌？丁寧嫁洋尪15年 堅決不做「這件事」

〔記者蕭方綺／台北報導〕公視台語台與華視播出的戲劇《拜六禮拜》劇情即將進入尾聲，主角們的戀情雖然開花結果卻也面臨「相愛容易相處難」的考驗。在最新一集預告中，墜入愛河的丁寧幫劉書宏洗衣服、整理房子卻慘遭嫌棄。丁寧認為所飾演的角色「世美」內心是傳統的女性，想為所愛之人付出一切非常正常，但丁寧也坦言現實中自己絕對不會這麼做。

丁寧在《拜六禮拜》飾演內心傳統的女性，為愛付出一切。（公視台語台、華視提供）

她2010年與外籍丈夫馬修結婚、育有一女兩子，談到夫妻關係經營之道，她反而會保留更大的空間給對方，就像她打死都不會幫先生整理櫃子，也絕對不會隨便丟他的東西，因為丁寧也會希望先生能以同樣方式尊重她。

請繼續往下閱讀...

劉書宏（左）在《拜六禮拜》不願讓丁寧打亂生活習慣。（公視台語台、華視提供）

劉書宏分析角色「冠中」願意讓世美出入他家，代表他是認真喜歡這個人，願意讓世美走進生命中，但是不代表能打亂自己的生活習慣，這就是他們爭執不下的原因。

劉書宏試想若自己遇到一樣狀況，會委婉告訴對方，因為他很怕相處陷入尷尬氣氛，以及讓女生傷心或生氣，所以他會等對方做完家事之後，倒一杯葡萄酒，好好跟她溝通，因為他覺得在喝酒後心情比較放鬆的情況下，比較能好好跟對方討論，慢慢講開彼此心裡的話。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法