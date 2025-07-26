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娛樂 電影

影后理工宅造型曝光！潔西卡雀絲坦化身神祕臥底專家

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由奧斯卡影后潔西卡雀絲坦主演並擔任監製的Apple TV+ 犯罪驚悚影集《反仇專家》，日前曝光首波劇照，潔西卡挑戰從未演繹過的角色類型，化身代號為「專家」的臥底調查員，戴上粗框眼鏡、換上理工風裝扮，以截然不同的造型登場，新鮮感十足。

潔西卡雀絲坦在犯罪驚悚影集《反仇專家》化身臥底調查員。（Apple TV+ 提供）潔西卡雀絲坦在犯罪驚悚影集《反仇專家》化身臥底調查員。（Apple TV+ 提供）

《反仇專家》改編自《柯夢波丹》2019年刊載的真實事件報導，由記者安德烈亞史丹利撰寫，她本人也參與影集製作並擔任顧問，協助還原調查背後的真相。影集以高張力敘事與懸疑氛圍，描繪一名臥底調查員潛入網路仇恨團體，試圖在他們付諸行動前阻止潛在攻擊，防止災難發生。

納姆迪阿索穆加（左）和潔西卡雀絲坦再度合作《反仇專家》。（Apple TV+ 提供）納姆迪阿索穆加（左）和潔西卡雀絲坦再度合作《反仇專家》。（Apple TV+ 提供）

卡司陣容同樣值得期待，包括曾與潔西卡在《死亡天使》合作的納姆迪阿索穆加、《跨越白晝的夜》科爾多曼、《黑錢聖地》喬丹娜斯皮羅，《勁爆女子監獄》帕布羅薛伯亦將驚喜客串演出。《反仇專家》全劇共八集，首兩集將於9月26日於Apple TV+ 全球同步首播，之後每週五上線一集。

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