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娛樂 電視

戲裡戲外情路都坎坷！鍾欣凌穿前夫送的衣服攤牌：要往前走了

〔記者蕭方綺／台北報導〕鍾欣凌在公視台語台與華視播出的戲劇《拜六禮拜》中與初戀李李仁重逢，在最新一集預告中試圖表白，她看見李李仁面露詫異後，連忙以開玩笑掩飾，讓人十分心疼。這場戲完全照劇本演出，拍攝前導演並沒有與演員特別討論，只有告訴他「若沒喊卡，就要一直演下去」，所以後面有一小段都是演員自由發揮，讓李李仁覺得很有趣也很過癮。

鍾欣凌（左）在《拜六禮拜》與初戀李李仁再次重逢，讓她鼓起勇氣試圖表白。（公視台語台、華視提供）鍾欣凌（左）在《拜六禮拜》與初戀李李仁再次重逢，讓她鼓起勇氣試圖表白。（公視台語台、華視提供）

這場戲也讓鍾欣凌回憶起自己曾經很喜歡一個男生，好友鼓勵她告白，並且一定要用手機，這樣手機號碼才會存在對方的通話紀錄中，她猶豫很久，後來朋友勸說：「如果聽到有人說喜歡妳是不是會很開心？」鍾欣凌覺得有道理，因此當天晚上9點多拿起手機打給暗戀對象，對方接起後鍾欣凌詢問：「你在幹嘛？」男生回答：「我在睡覺！」她說：「好那沒事了。」掛掉之後兩個人就沒再電話聯繫了。

戲裡戲外情路一樣坎坷的鍾欣凌，在上週劇情中穿著前夫送的衣服，請前夫吃飯、攤牌一氣呵成，這場戲是角色心境的轉捩點，拍攝前鍾欣凌耐心等待夕陽下山，她發現自己只要看著彰化的夕陽，心情就會非常平靜。

鍾欣凌希望自己能冷靜到連體溫都降低，因為面對前夫時她並非要攤牌，只是要告知對方我就是要這麼做。鍾欣凌揣摩自己飾演的瑞秋，當下應該心如止水，以一種堅定而溫柔的方法來告訴前夫，希望前夫不要再糾纏她了，因為她要往前走了。

王品澔（左）在《拜六禮拜》即將入伍當兵，卻把時間給朋友，讓葛丞大發雷霆。（公視台語台、華視提供）王品澔（左）在《拜六禮拜》即將入伍當兵，卻把時間給朋友，讓葛丞大發雷霆。（公視台語台、華視提供）

此外，王品澔劇中是鍾欣凌的同志兒子，劇中不顧伴侶葛丞，將入伍前的全部假期都用在跟朋友環島，惹得對方大發雷霆。葛丞表示當初在看這場戲時，覺得現實中自己的想法可能跟王品澔飾演的曉健比較像，所以花了一點時間理解自己飾演的文樂為什麼這麼生氣。

他經過跟導演討論後，才全然理解文樂生氣的動機，有時候相處不是結果論，而是在探究約會的過程，以及對方是否想要和你一起解決的心，他認為如果曉健一開始就能提出與朋友見面的替代方案，或許文樂就不會這麼生氣。

正式拍攝前葛丞與王品澔簡單排過一兩次戲，確認完走位跟動作後，兩人更專注聆聽對方的話語和情緒，不知不覺就融入在角色之中。

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