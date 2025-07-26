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李恩菲拒合照遭酸「很現實」 本人反擊：不需要這種粉絲

李恩菲擁有甜美外型及火辣身材。（翻攝自IG）李恩菲擁有甜美外型及火辣身材。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕職棒味全龍啦啦隊成員「菲菲」李恩菲，憑藉甜美外貌圈粉無數，因外型神似日本AV女優新有菜，因此有著「啦啦隊新有菜」的稱號。怎料，近日卻遭到一名網友控訴「很現實」，對此她也親自回應了。

李恩菲日前在社群平台Threads曬出一張貼文截圖，可見一名網友發文控訴，「菲菲超現實，明明有買周邊還拒絕合照，已退粉」，面對網友的指控，菲菲無奈回應，「我們永遠無法滿足每個人！所以這種粉絲我不需要，因為懂我的人不需要解釋，不懂的人說了也聽不懂。」

貼文曝光後，不少粉絲留言替菲菲打抱不平，「我買味全的牛奶，整隊球員都要跟我合照是嗎」、「那不是義務，我有簽到名都覺得很開心了」、「現在退粉也要官宣？人家整場跳完下班後還願意停留簽名合照，請感恩好嗎？」、「這個理由很瞎，願意停下來簽名，就該感謝」。

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