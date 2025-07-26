兩女搶一男！《RM》池睿恩見KAI變迷妹 金雅永爭搶變三角戀

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國天團「EXO」成員KAI年初退伍後，馬上帶著第四張迷你專輯《Wait On Me》回歸，近期他到《Running Man》宣傳。身為KAI小粉絲的池睿恩一直默默看著偶像一舉一動，突然說出「我以前最喜歡KAI」，更害羞地說從《Growl》時期就開始喜歡，還誇他最帥最會跳舞。但池錫辰不相信，因為她相當冷靜不像粉絲見到偶像的狀態，一旁的宋智孝馬上跳出來解圍：「池睿恩從剛剛就一直握緊雙手，她還能怎樣。」

「EXO」KAI玩遊戲效果十足，在《Running Man》中使用特權不手軟。（中天綜合台提供）

KAI不僅有舞王稱號且綜藝感十足，遊戲時分智囊隊和年輕隊，獨自一人的KAI選擇加入年輕隊，該隊也擁有使用PASS權利，過程中KAI連續使用3次PASS，終於成功獲得一分，這讓梁世燦憤怒大喊：「他都喊PASS不玩遊戲！」但KAI卻理直氣壯：「我可是算準時間跳過的，時機正好！」金鍾國則跳出來緩頰「真的是因為PASS使用的好，所以才獲勝的呀」，池錫辰也說喊PASS不是每個人都講得出來的，劉在錫聽到眾人一直說著「時機正好」也被說服，都肯定KAI的遊戲策略。

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《Running Man》池睿恩強制的愛讓「EXO」KAI相當害怕。（中天綜合台提供）

用餐時，池睿恩獲得獨享炸醬麵和糖醋肉，當池睿恩把炸醬倒入麵碗中，劉在錫提議用遊戲方式選出一位優勝者，可以吃殘餘的炸醬，最後由KAI勝利，他便對著池睿恩彎腰鞠躬道謝，像是得到全世界一般幸福，劉在錫則笑他很灑脫。最後炸醬碗傳到第4位劉在錫手中時，KAI突然站起來，並把碗搶走回到位置上，聞著碗內炸醬香氣配著飯吃，節儉出名的金鐘國頗能理解這個舉動「雖然碗內沒有剩下的炸醬，但聞著香氣配著紫米飯，也是一番風味」。

《Running Man》金雅永與「EXO」KAI氣氛曖昧，像極戀愛節目。（中天綜合台提供）

《Running Man》「EXO」KAI拿到殘餘的炸醬碗相當開心，一點都沒有偶像的包袱。（中天綜合台提供）

節目中，金雅永和池睿恩上演爭奪與KAI搭乘加長型豪華禮車的機會，劉在錫笑說：「感覺池睿恩真的會被惹怒，因金雅永每次來上節目，先是搶走梁世燦，再來是崔丹尼爾，接著是KAI。」最後金雅永和池睿恩各有一次與KAI共乘，而兩人在車內都問KAI的理想型、MBTI是什麼，KAI與金雅永互動更為曖昧，像是在看戀愛綜藝，反觀池睿恩採主動進攻模式，不僅自我推薦，還催眠KAI是喜歡她的。最後KAI被池睿恩的氣勢壓制住，默默說出「我都不曉得，原來我的理想型…，現在聊了天之後才發現」。《Running Man》在明晚（27日）晚間6點於中天綜合台播出。

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