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娛樂 日韓

三野宮鈴點名比臉大雞排！Ayari現身漫博想吃台灣水果

日本人氣創作歌手彩莉Ayari最愛台灣道地水果香蕉、芒果。（漫博日本館提供）日本人氣創作歌手彩莉Ayari最愛台灣道地水果香蕉、芒果。（漫博日本館提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本新生代創作女歌手彩莉（Ayari）昨天（25日）現身第24屆漫畫博覽會，分享最想吃台灣道地水果，像是香蕉、芒果，也想去一些音樂展演館看表演，藉此吸收不同的音樂文化。這次她不僅參與MY ACG攤位活動，透露也是台灣新銳女團KIRIS的小粉絲，期待未來有機會透過音樂進行合作。

日本知名YouTuber三野宮鈴最想逛西門町、吃雞排。（漫博日本館提供）日本知名YouTuber三野宮鈴最想逛西門町、吃雞排。（漫博日本館提供）

三野宮鈴（左）、彩莉Ayari來台出席動漫展活動。（漫博日本館提供）三野宮鈴（左）、彩莉Ayari來台出席動漫展活動。（漫博日本館提供）

子元（左起）、三野宮鈴、彩莉Ayari、小銘 LIL MING一起出席動漫展活動。（漫博日本館提供）子元（左起）、三野宮鈴、彩莉Ayari、小銘 LIL MING一起出席動漫展活動。（漫博日本館提供）

彩莉曾參與《鳴潮》、《NIKKE 勝利女神：妮姬》等爆款遊戲主題曲、原創曲製作，是日本新生代創作女音樂代表人物，兼具詞曲創作、演唱與製作能力，深受亞洲年輕世代喜愛。另外，日本動漫DJ兼寫真偶像三野宮鈴則表示，來台最想逛西門町，前天晚上已經西門町拍影片，很多台灣朋友看到她在拍影片，還熱情的跟她合照。至於最想吃的美食，三野宮鈴點名雞排，因為台灣的雞排跟臉一樣大。

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