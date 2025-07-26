尹啟相籌措女兒醫藥費！綁架童星捲入雙屍命案

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓劇《綁架之日》由尹啟相、童星Yuna及朴成焄等人主演，尹啟相一改過往擅常詮釋的軍人、醫生或者律師等菁英角色，這回飾演兩光綁匪，以前進入拍攝期都要飲控，尹啟相這次塑造角色形象上不用為戲特別減肥，直呼太幸福。

尹啟相（左）與童星Yuna在《綁架之日》偽父女情互動，贏得讚譽。（八大電視台提供）

《綁架之日》描寫行動笨拙卻善良心軟的綁匪尹啟相，為了女兒龐大的醫藥費，在妻子的建議下綁架了天才兒童Yuna，不料捲入一起雙屍命案，逃亡期間兩人逐漸建立起父女的特殊情感。飾演刑警角色的朴成焄展開追查案件時，也意外揭開駭人的謀殺與秘密實驗陰謀。尹啟相劇中的綁匪形象，與一般既定的兇狠殘忍印象有反差感，雖然不夠精明卻難掩善良的本性，因此意外獲得不少劇迷的同情。

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童星Yuna以《綁架之日》角色獲得百想新人獎肯定。（八大電視台提供）

《綁架之日》導演覺得自己在選角上做了正確的決定，他表示沒有人比尹啟相更適合飾演這個角色。導演透露尹啟相為了拉近與Yuna的距離，原本個性比較內向慢熱的他，不讓Yuna感覺相處尷尬，不僅準備笑話，還會故意扮鬼臉逗樂對方，讓拍戲過程輕鬆自在。

朴成焄（中）在《綁架之日》飾演刑警，追查天才少女的綁架案。（八大電視台提供）

《綁架之日》尹啟相為角色構思搞笑元素。（八大電視台提供）

尹啟相首次為《綁架之日》不忌口，笑稱很幸福。（八大電視台提供）

《綁架之日》尹啟相（左）與童星Yuna的偽父女情互動，贏得讚譽。（八大電視台提供）

童星Yuna扮演天才少女，角色在語氣和表情上雖然顯露出冷淡，話語之間其實充滿溫暖，她提起最初研讀劇本時內心非常緊張，實際和前輩一起走本後，感受到他們傳遞出很強的能量，當下覺得自己心跳加速很興奮。Yuna也因為精湛演出，讓她憑藉角色拿下第60屆「百想藝術大賞」電視部門最佳新人獎殊榮；在《黑暗榮耀》扮演霸凌角色的朴成焄，這次《綁架之日》中則是追查不法案件的正義刑警，這也是他首次挑戰的角色，劇中他負責追查綁架案，調查間發覺此案背後似乎有著更大的陰謀。《綁架之日》27日起每週日晚間10點於八大戲劇台首播。

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