Billlie19歲成員Haruna住處遭闖！ 經紀公司宣布停工休養

南韓7人女團Billlie。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓7人女團Billlie驚傳安全事件，年僅19歲的日籍成員 Haruna 近日遭陌生人強行闖入住處並受到威脅，所屬經紀公司 Mystic Story 於今（25）日發出官方聲明，宣布Haruna將全面暫停演藝活動，專注接受治療與身心休養。

據Mystic Story聲明指出，近期有不明人士破壞住處大門後強行闖入Haruna居所，不僅對她造成極大驚嚇，也構成實質威脅。事發當下公司已第一時間報警處理，並緊急為Haruna更換住所，以確保人身安全。

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Haruna事後已前往醫療機構進行詳細檢查，經專業醫師診斷，目前需靜養一段時間，以恢復身心狀況。Billlie團體活動將暫時以6人體制繼續進行，至於Haruna的回歸時間，則將視恢復狀況另行通知。

Billlie成員Haruna。（翻攝IG）

Mystic Story也嚴正表態，將全面配合警方調查，對加害者採取零容忍立場。聲明中寫道：「對於這起突如其來的事件造成粉絲們擔憂，我們深感抱歉，並承諾將全力支援Haruna的治療與康復。」公司也強調，未來若再發生任何危害藝人安全的情事，將果斷採取法律行動，絕不姑息。

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