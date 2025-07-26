宋英奎酒駕一次拖累3部作品！ 劇組急喊：盡力刪除

演員宋英奎捲入酒駕風波。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾在夯劇《請回答1988》中以精湛演技廣受肯定的實力派綠葉演員宋英奎，近日捲入酒駕風波。據警方透露，他於6月因酒駕遭逮捕，當時血液酒精濃度超過0.08%，已達吊銷駕照標準。消息曝光後也連帶影響他目前參與的三部作品。

其中，最受關注的是新劇《TRY：我們成為奇蹟》。宋英奎在劇中飾演高中橄欖球部前教練「金旻重」，是劇情初期的重要角色。儘管該劇早在今年3月完成事前拍攝，相關內容也已準備上線全球OTT平台，製作團隊仍正在討論是否刪減宋英奎的戲份。

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除了電視劇，他原本參與演出的話劇《莎翁情史》也受到波及。宋英奎原定演出至9月14日，今日則宣布緊急退出，並透過聲明向粉絲致歉：「對於一直相信我的觀眾，我感到非常抱歉。」

至於已拍攝完成的劇集《退貨兒童》，製作方則表示：「將在不影響觀眾觀看體驗與劇情走向的前提下，盡力剪輯刪除宋英奎的相關畫面。」

對於此次爭議，宋英奎也親自公開道歉：「一時的錯誤毀了所有，我深感懊悔。」他低頭懺悔，解釋當時因身體不適服用了藥物，加上少量飲酒，但強調：「這些都不是藉口，錯完全在我。」

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