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娛樂 日韓

韓元祖男團爆喜訊！「神話」李玟雨宣布結婚 「終於找到彼此扶持的人」

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓元祖男團「神話」成員李玟雨昨（25日）突公開手寫信，親自宣布即將結婚的喜訊，坦言經歷一段心靈疲憊的時光後，終於與多年相識的摯友確認彼此心意，決定攜手共度未來。

南韓元祖男團「神話」成員李玟雨。（翻攝自IG）南韓元祖男團「神話」成員李玟雨。（翻攝自IG）

李玟雨在手寫信誠懇寫道，「一直希望能與彼此扶持的人組成家庭，現在終於找到了這樣的對象」，信中透露，他過去一段時間選擇與家人長時間相處，也因此重新感受到家庭的重要性，「思考了很久該怎麼告訴大家，真的很難下筆…」

李玟雨憂心粉絲若從別人口中得知消息會更受傷，所以選擇自己先開口，「我最希望得到神話創造的祝福，請用溫暖的心來接納這個消息。」同時也回顧從10多歲出道至今的心路歷程，感性表示「作為『李玟雨』站上舞台的每一刻，都是滿滿的幸福。」

李玟雨以手寫信公開結婚喜訊。（翻攝自IG）李玟雨以手寫信公開結婚喜訊。（翻攝自IG）

李玟雨感謝粉絲們始終如一的陪伴與支持，即使過去曾經歷低潮，也能因大家的存在再次站起來。最後，李玟雨向粉絲深情告白，「說再多的謝謝與我愛你都不夠，謝謝你們讀完這段長文，祝你們做個好夢。」他承諾婚後仍會持續活動，繼續在舞台上與大家見面，不變地走在「神話」的路上。

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