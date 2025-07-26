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娛樂 電影

邪惡力量已經蔓延！《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》全新恐怖篇章將展開

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由布倫屋製片公司製作的2023年全球賣座的恐怖鉅作《佛萊迪餐館之五夜驚魂》，以續集《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》強勢回歸，昨再曝光全新預告，更加驚嚇可怕的機械玩偶全新恐怖篇章即將展開，而且任何人都撐得過五個夜晚，但這一次，沒有第二次機會。

首集導演艾瑪塔米（右）回歸執導《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》，和橋許哈契遜再次合作。（UIP提供）首集導演艾瑪塔米（右）回歸執導《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》，和橋許哈契遜再次合作。（UIP提供）

首集《佛萊迪餐館之五夜驚魂》全球票房高達2.97億美金（約台幣87.61億元），更成為布倫屋史上最高票房作品。飾演夜班保全的喬許哈契遜再度回歸，去年受訪時曾表示，自己也對電影的好成績大感意外，「我們當然希望觀眾能共鳴，但即使是我們自己人，也沒料到會引起那麼大的共鳴。」

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》加入更多機械玩偶。（UIP提供）《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》加入更多機械玩偶。（UIP提供）

首集導演艾瑪塔米再度回歸執導，演員方面除了新加入的麥肯娜葛瑞絲，包括派珀魯比歐、伊莉莎白萊爾，以及馬修利拉德等原班人馬都回歸演出。喬許也暗示續集「會更嚇人」：「這次會加入更多機械玩偶，也會帶進不同的機械玩偶，整個世界觀將大幅拓展。」《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》預計12月5日在台上映。

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