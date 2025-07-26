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娛樂 電影

影帝爆恩怨！西恩潘破門擄人 李奧納多《一戰再戰》化身「革命男神」救女兒

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由橫掃歐洲三大影展最佳導演獎的名導保羅湯瑪斯安德森自編、自導、自製新片《一戰再戰》，集結李奧納多狄卡皮歐、西恩潘與班尼西歐岱托羅三位影壇重量級實力派男星，打造年度最星光熠熠、劇情最驚心動魄的大銀幕強片。最新預告曝光三人在片中正面交鋒的火爆場面，令影迷熱血直呼「年度必看！」

李奧納多狄卡皮歐在新片《一戰再戰》，飾演象徵反抗精神的革命份子。（華納兄弟提供）李奧納多狄卡皮歐在新片《一戰再戰》，飾演象徵反抗精神的革命份子。（華納兄弟提供）

預告中，李奧納多突破以往形象，飾演象徵反抗精神的革命份子，一登場便以炸彈製造混亂，激昂高喊「革命萬歲」，展現豪放不羈的叛逆氣場；然而面對西恩潘飾演、16年後仍緊追不放的硬派軍人角色，兩人宿命般的正面衝突就此引爆。班尼西歐則飾演女兒的老師，與李奧納多一同展開驚險救援行動，三人緊湊對峙的場面張力十足。

該片描述，李奧納多飾演的主角曾多次參與地下抗爭運動，後為了女兒逐漸淡出行動。然而16年後，過往的反叛事蹟卻引來追捕，西恩潘飾演的軍人再度現身，對李奧納多展開追擊，甚至威脅波及其女兒。為了保護女兒，他不得不再度集結舊日同志，展開一場背水一戰的反擊行動。

西恩潘在《一戰再戰》飾演16年後仍緊追不放的硬派軍人。（華納兄弟提供）西恩潘在《一戰再戰》飾演16年後仍緊追不放的硬派軍人。（華納兄弟提供）

除了3位影帝同台飆戲，電影也網羅蕾吉娜霍爾、堤亞娜泰勒、雀絲茵菲妮蒂、伍德哈里斯與艾拉娜海姆等實力派演員共襄盛舉。《一戰再戰》以VistaVision膠捲拍攝，畫面質感細膩復古，預計於9月25日在台上映。

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