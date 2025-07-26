《教父》重返大銀幕揭開國賓8月特別場序幕！「米德音樂藝術」現場演奏 致敬經典

〔記者許世穎／台北報導〕今年適逢西門町龍頭戲院國賓大戲院創立60週年，國賓特別策劃「60週年慈善影展」，以影史經典重返大銀幕為主軸，結合公益推廣與觀眾參與，打造兼具文化深度與情感連結的觀影行動。8月份國賓將再推「8月特別場」，活動規模全面升級，選映10部經典作品，並搭配多項收藏贈品與主題活動，邀請影迷一同見證光影與藝術的交會。

國賓大戲院「8月特別場」首部上映電影，選定影史鉅作《教父》。（資料照，高雄電影節提供）

國賓大戲院「8月特別場」首部上映電影選定影史鉅作《教父》，將於8月2日下午1點在國賓大戲院隆重播映。為了揭開活動序幕，更特別邀請知名跨界樂團「米德音樂藝術」於電影開演前20分鐘現場演奏，以音樂致敬經典。

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「國賓60」8月特別場隨票贈精美酷卡。（國賓影城提供）

演出內容精選自60部展映片單中的10部代表作品包括《教父》、《星際效應》、《阿甘正傳》、《法櫃奇兵》、《樂來越愛你》、《北非諜影》、《女人香》、《悲慘世界》、《魔戒》以及《神鬼奇航》的主題旋律，全新改編並由鋼琴、小提琴、中提琴、大提琴與長笛編制演出，透過流暢無間斷的串聯，為影展帶來一場極具儀式感與藝術性的開場獻禮。

「國賓60」8月特別場推出集章活動，好禮大放送。（國賓影城提供）

而8月特別場的的收藏亮點之一，就是入場觀眾可獲得該場次結合星光膜與燙金印刷的「經典紀念酷卡」一張，數量有限，贈完為止。還有「8月學生四人同行一人免費」優惠方案及集點活動，觀賞每部電影可收集一點，收集指定點數可兌換相關優惠，更有機會獲得「鐵粉畢業認證包」，可獲得60週年慈善影展閉幕場入場資格。更多資訊請見國賓影城官方網站或FB粉絲團。

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