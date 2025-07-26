晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

《教父》重返大銀幕揭開國賓8月特別場序幕！「米德音樂藝術」現場演奏 致敬經典

〔記者許世穎／台北報導〕今年適逢西門町龍頭戲院國賓大戲院創立60週年，國賓特別策劃「60週年慈善影展」，以影史經典重返大銀幕為主軸，結合公益推廣與觀眾參與，打造兼具文化深度與情感連結的觀影行動。8月份國賓將再推「8月特別場」，活動規模全面升級，選映10部經典作品，並搭配多項收藏贈品與主題活動，邀請影迷一同見證光影與藝術的交會。

國賓大戲院「8月特別場」首部上映電影，選定影史鉅作《教父》。（資料照，高雄電影節提供）國賓大戲院「8月特別場」首部上映電影，選定影史鉅作《教父》。（資料照，高雄電影節提供）

國賓大戲院「8月特別場」首部上映電影選定影史鉅作《教父》，將於8月2日下午1點在國賓大戲院隆重播映。為了揭開活動序幕，更特別邀請知名跨界樂團「米德音樂藝術」於電影開演前20分鐘現場演奏，以音樂致敬經典。

「國賓60」8月特別場隨票贈精美酷卡。（國賓影城提供）「國賓60」8月特別場隨票贈精美酷卡。（國賓影城提供）

演出內容精選自60部展映片單中的10部代表作品包括《教父》、《星際效應》、《阿甘正傳》、《法櫃奇兵》、《樂來越愛你》、《北非諜影》、《女人香》、《悲慘世界》、《魔戒》以及《神鬼奇航》的主題旋律，全新改編並由鋼琴、小提琴、中提琴、大提琴與長笛編制演出，透過流暢無間斷的串聯，為影展帶來一場極具儀式感與藝術性的開場獻禮。

「國賓60」8月特別場推出集章活動，好禮大放送。（國賓影城提供）「國賓60」8月特別場推出集章活動，好禮大放送。（國賓影城提供）

而8月特別場的的收藏亮點之一，就是入場觀眾可獲得該場次結合星光膜與燙金印刷的「經典紀念酷卡」一張，數量有限，贈完為止。還有「8月學生四人同行一人免費」優惠方案及集點活動，觀賞每部電影可收集一點，收集指定點數可兌換相關優惠，更有機會獲得「鐵粉畢業認證包」，可獲得60週年慈善影展閉幕場入場資格。更多資訊請見國賓影城官方網站或FB粉絲團。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中