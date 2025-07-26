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娛樂 音樂

台灣菜市場名冠軍就是他！超狂連霸20年 苦主現身還有張明星臉

〔記者陽昕翰／台北報導〕吳承恩自男團單飛後，以本名持續發展演藝工作，他的名字「承恩」連續20年蟬聯台灣男性「菜市場名」冠軍，對於經常與人撞名，他受訪笑說：「看到被選進榜單的那一刻，我真的笑出來，因為代表這個名字真的很深入人心，大家都記住了！」

吳承恩坦言，過去聽到「承恩」被說是菜市場名，內心有點不開心，「覺得這個名字好像很俗、沒什麼特色。」不過隨著年紀增長，他的想法也轉變，「現在反而很開心自己叫這個名字。」他透露，爸媽當年是找了算命老師，依照他的生辰八字來取名。

吳承恩開心笑納自己的菜市場名。（重星音樂提供）吳承恩開心笑納自己的菜市場名。（重星音樂提供）

其實在學生時代，吳承恩經常和同學撞名，加上小說《西遊記》的作者也叫「吳承恩」，更讓他常被拿來開玩笑。他說：「從小到大，只要提到《西遊記》，我的名字就會被cue到。」印象最深的一次，是上課時他偷打瞌睡，結果聽到老師提到「吳承恩」，他立刻舉手喊「有」，其他同學當場笑翻，因為老師其實是在講《西遊記》作者，他則被老師抓包偷睡覺，場面超尷尬。

除了撞名困擾，吳承恩有張「明星臉」，曾被說撞臉王仁甫、派翠克、甄子丹，走在路上還被誤認為陳勢安、許凱皓，甚至連林進都有人說像，他說：「有一次走在西門町，戴著口罩，還被叫『小宇』，真的太精彩了！」

吳承恩加盟新東家，發行全新單曲《1天1%》。（重星音樂提供）吳承恩加盟新東家，發行全新單曲《1天1%》。（重星音樂提供）

前陣子吳承恩去大甲鎮瀾宮，當時攤販聚在討論他，心想可能是被認出來了，本來有點小期待。結果其中一位店員走上前，很認真地看著他說：「你是陳勢安對吧？我想跟你拍照，我超喜歡你的《天后》，可以唱給我聽嗎？」他愣住了幾秒，因為對方的眼神實在太真誠，讓他一度不好意思戳破。最後吳承恩還是表明身份，對方聽完也露出不好意思的神情，隨後在社群上追蹤他並私訊道歉，祝福他演藝路越走越順。

吳承恩笑說，被誤認他完全不困擾，反而覺得好玩，「大家開心就好，有記憶點也不錯！」而他自男團單飛後，前陣子推出了個人單曲《1天1%》，更跨足主持圈多方發展。

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