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娛樂 音樂

F4二度合體洩端倪！五月天阿信淋成落湯雞 急做這件事全被拍

五月天阿信冒著大雨開唱。（翻攝臉書）五月天阿信冒著大雨開唱。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕五月天昨晚在北京鳥巢舉辦演唱會，首場碰上傾盆大雨，團員們全被淋成落湯雞，仍敬業完成演出。而先前在大巨蛋驚喜合體的F4，據傳有望於明晚的演出再次助陣擔任嘉賓，引起粉絲關注。

F4有望再次於舞台上聚首（翻攝Threads）F4有望再次於舞台上聚首（翻攝Threads）

面對突如其來的雨勢，阿信演出後感性發聲：「如果說青春是一場突如其來的大雨，那我最珍惜的是，在那場大雨之後始終不曾離去的你們。」他也說明：「雨會不會停呢？管他的，反正你們都會在。」有歌迷捕捉到阿信冒雨熱唱的畫面，笑虧他「頭髮都沒塌」，還發現他趁空檔不忘整理鬢角，非常在意自己的髮型。

五月天撐著雨傘敬業完成演出。（翻攝臉書）五月天撐著雨傘敬業完成演出。（翻攝臉書）

F4相隔多年在五月天台北大巨蛋演唱會世紀合體，引爆歌迷滿滿的回憶殺，也象徵團體活動重啟。而朱孝天日前舉辦個人演唱會時，言承旭、吳建豪與周渝民送上花籃力挺，並寫下「唱完記得歸巢」，讓人期待F4這次也會在五月天的鳥巢演唱會再次聚首。

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