曾國城金馬演技遭質疑被狠嗆 籃籃突罷工喊不幹

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱主持華視《天才衝衝衝》，最新一集邀請來賓陳志強、ＪＲ、李懿、劉璇、黃豪平、焦凡凡、林莎以及《行！鬥陣出國去！》節目主持人黃鐙輝一同上節目玩遊戲。《行！鬥陣出國去！》由黃鐙輝、籃籃等其他藝人共同主持，談到上節目宣傳只能領通告費，讓同為兩個節目主持的籃籃馬上丟下通告板說：「只領通告費，那我不宣傳了。」讓一旁的黃鐙輝哭笑不得。

徐凱希（左）、曾國城。（華視提供）

在單元「看你怎麼演」中，隊友用演技加上聲音模仿來詮釋題目，演技入圍金獎肯定的曾國城努力演繹「遊牧民族」，卻遭到眾人取笑演得很不像，更像是在演員外逗婢女似的，連同隊的李懿都看不下去質疑說：「你不是很會演嗎？」曾國城表示，這題真的太難了。

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徐凱希開大砲嗆：「你不是有入圍金馬獎嗎？」曾國城只好換個方式繼續表演，但隊友始終猜不出來，最終決定PASS這一題，接下來的每題題目大家都一直模仿曾國城，調侃演技不佳、亂演，就連場外幕後工作人員都一同齊聲模仿。

黃鐙輝（左）、籃籃宣傳新節目。（華視提供）

輪到徐凱希表演「做賊喊抓賊」，時間到了隊友仍沒猜出來正確答案，遭徐乃麟打槍說：「在演什麼東西呀！」隨即親自演一遍做示範，並詢問徐凱希是否沒有接過戲劇演出，徐凱希表示，「有演過客串，也歡迎各大導演找我演戲喔！」徐乃麟吐槽說：「難怪沒有演過主角。」

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