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娛樂 最新消息

談感情像坐海盜船？最會暈船星座Top5 第一名超會編愛情劇本

〔記者林欣穎／台北報導〕有些星座面對感情時，看似冷靜，但可能心裡早已上演一整齣浪漫愛情劇，可能對方的一個舉動就被迷得天旋地轉，陷入感情像是搭上海盜船狂晃不止；命理專家阿谷老師揭曉「戀愛腦」星座前5名，看看哪些星座在感情世界裡，是毫無防備的感情俘虜！看看你身邊那個總愛說「我不會暈船」的人，是不是早就沉船到海底了。

阿谷老師。（秦芸殿提供）阿谷老師。（秦芸殿提供）

第一名｜雙子座

嘴上說著玩玩而已，心裡已經把你放進未來藍圖。他們最受不了曖昧的氛圍，一個眼神、一句貼心話就開始自編愛情劇本，還會傳給朋友討論劇情走向。

第二名｜獅子座

只要對方一稱讚，獅子馬上心花怒放、自動開門。他們太容易被馴服，一旦對方讓他覺得自己是獨一無二的存在，就會毫無保留地投入情海，不問深淺直接跳。

第三名｜天秤座

天秤愛上你之前會先愛上「你對我好」這件事。他們怕孤單、怕冷落，只要你對他夠溫柔、夠耐心，就能瞬間把他從猶豫不決變成深情守候。

第四名｜射手座

射手號稱自由靈魂，實際上只要對方願意陪他瘋、願意聽他說廢話，就會瞬間被擊中，戀愛腦開啟後還會自己找理由催眠自己「這次不一樣，他們懂我！」

第五名｜水瓶座

水瓶表面冷靜，其實內心偷偷期待命中注定。他們看似理性，實際上很吃精神連結那一套，只要對方有點特別、感覺靈魂契合，就會自己把紅線繞三圈，然後當成宇宙安排。

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