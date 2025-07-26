您哪位？歐陽娜娜「罕化藍眼影」 前衛妝容被吐槽：像水鬼

歐陽娜娜。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕歐陽娜娜近年將演藝事業重心轉往中國，因親中立場引起不少爭議，她日前接下時尚雜誌拍攝，拋開清新甜美形象，大膽挑戰前衛妝容，照片釋出後評價兩極，有人大讚「超美有態度」、「這次真的驚豔到」，但也有人直言「第一眼認不出來」、「像水鬼」。

歐陽娜娜分享拍攝花絮。（翻攝自微博）

歐陽娜娜分享拍攝花絮。（翻攝自微博）

歐陽娜娜頂著藍色眼影暈染整個眼窩至眉骨，濃密睫毛與深邃眼線勾勒出強烈戲劇感，似乎想營造出冷豔、疏離的視覺效果，造型與她以往的鄰家氣質迥異，其中一組在淋水中拍攝的畫面，長髮濕透貼在肩頭，冷冽眼神直視鏡頭，畫面前衛又抽象。

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歐陽娜娜分享拍攝花絮。（翻攝自微博）

歐陽娜娜分享拍攝花絮。（翻攝自微博）

歐陽娜娜分享拍攝花絮。（翻攝自微博）

歐陽娜娜分享拍攝花絮。（翻攝自微博）

有趣的是，歐陽娜娜在拍攝現場的真實模樣與畫面形成強烈反差。她昨（25日）在微博分享幕後花絮，只見她披著毛巾搞怪瞪著鏡頭，正式開拍時，她瞬間收起笑容，切換到冷豔神情，展現不同面貌，但也因為這次的風格突破以往，引起不少輿論及大眾關注。

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