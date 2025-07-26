晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

您哪位？歐陽娜娜「罕化藍眼影」 前衛妝容被吐槽：像水鬼

歐陽娜娜。（翻攝自微博）歐陽娜娜。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕歐陽娜娜近年將演藝事業重心轉往中國，因親中立場引起不少爭議，她日前接下時尚雜誌拍攝，拋開清新甜美形象，大膽挑戰前衛妝容，照片釋出後評價兩極，有人大讚「超美有態度」、「這次真的驚豔到」，但也有人直言「第一眼認不出來」、「像水鬼」。

歐陽娜娜分享拍攝花絮。（翻攝自微博）歐陽娜娜分享拍攝花絮。（翻攝自微博）

歐陽娜娜分享拍攝花絮。（翻攝自微博）歐陽娜娜分享拍攝花絮。（翻攝自微博）

歐陽娜娜頂著藍色眼影暈染整個眼窩至眉骨，濃密睫毛與深邃眼線勾勒出強烈戲劇感，似乎想營造出冷豔、疏離的視覺效果，造型與她以往的鄰家氣質迥異，其中一組在淋水中拍攝的畫面，長髮濕透貼在肩頭，冷冽眼神直視鏡頭，畫面前衛又抽象。

歐陽娜娜分享拍攝花絮。（翻攝自微博）歐陽娜娜分享拍攝花絮。（翻攝自微博）

歐陽娜娜分享拍攝花絮。（翻攝自微博）歐陽娜娜分享拍攝花絮。（翻攝自微博）

歐陽娜娜分享拍攝花絮。（翻攝自微博）歐陽娜娜分享拍攝花絮。（翻攝自微博）

歐陽娜娜分享拍攝花絮。（翻攝自微博）歐陽娜娜分享拍攝花絮。（翻攝自微博）

有趣的是，歐陽娜娜在拍攝現場的真實模樣與畫面形成強烈反差。她昨（25日）在微博分享幕後花絮，只見她披著毛巾搞怪瞪著鏡頭，正式開拍時，她瞬間收起笑容，切換到冷豔神情，展現不同面貌，但也因為這次的風格突破以往，引起不少輿論及大眾關注。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中