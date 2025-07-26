古裝女神曝拍吻戲祕辛 抬頭猛親188cm男主角「像治頸椎病」

〔記者李紹綾／台北報導〕李蘭迪、敖瑞鵬主演古裝探案劇《朝雪錄》，劇中分別飾演冷靜沉著的仵作「秦莞」與正直敏銳的朔西軍少帥「燕遲」，合作探案的過程中展現驚人默契，兩人僅靠眼神對視就展現超強CP感，在馬車上擁吻、相擁取暖、水中渡氣吻等戲份接連登場，更是讓網友嗑到上頭。

李蘭迪（右）、敖瑞鵬在《朝雪錄》有親密吻戲。（愛奇藝國際站提供）

兩人分享彼此最心動的一場戲，李蘭迪說：「有場偏後期的戲是我們去辦案時我肚子餓了，他就帶著我去湖邊，叉了一條魚給我，一個高高在上的朔西軍少帥，在我面前表現的像一個普通小男孩，這種反差感讓我很心動。」

請繼續往下閱讀...

李蘭迪（右）、敖瑞鵬在《朝雪錄》辦案談情。（愛奇藝國際站提供）

敖瑞鵬直言，自己被秦莞從屍體裡捧出一顆心臟那一幕打動，「瘦瘦小小的女孩，手裡捧著血淋淋的心臟還很開心地說著找到線索了，那給燕遲的衝擊很大，從那時候開始，秦莞在他眼裡就是很特別的存在。」

敖瑞鵬被讚冷眼表情有戲，他表示自己並未刻意練習，「我平常就是這種眼神，在現場也是冷眼聽導演講戲，我還可以擺出冷臉耍劍」，一旁李蘭迪聽了笑虧，「應該是精神不太正常。」

李蘭迪在《朝雪錄》飾演冷靜沉著的仵作「秦莞」。（愛奇藝國際站提供）

被問到吻戲趣事時，李蘭迪對著身高188公分的敖瑞鵬笑說：「他太高了，第一場吻戲我是坐著的，又不能穿增高鞋，只能努力抬頭望著他，像在治頸椎病一樣。」她爆料敖瑞鵬只要拍吻戲耳朵就會變紅。至於吻戲遭觀眾抱怨不夠多，敖瑞鵬打趣回：「總不能親上10分鐘吧！」李蘭迪無奈說：「每次我們有點小動作，白楓（程泓鑫 飾）就會出現。」

敖瑞鵬在《朝雪錄》飾演正直敏銳的朔西軍少帥「燕遲」。（愛奇藝國際站提供）

兩人也意外爆出共同嗜好竟是看網路上的擠痘痘影片紓壓，李蘭迪笑稱敖瑞鵬還會推薦她看彩券購買秘訣或是算命影片，順便預測一下今天幾點能下班，互動逗趣笑翻全場。懸疑氛圍拉滿、反轉不斷的《朝雪錄》，目前正在愛奇藝國際站熱播中。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法