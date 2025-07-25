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娛樂 最新消息

九把刀同意罷免羅智強！慶幸生在台灣：外來人士請你們離開

九把刀在今年1月已經簽署罷免羅智強的連署書。（資料照，記者陳逸寬攝）九把刀在今年1月已經簽署罷免羅智強的連署書。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕作家兼導演九把刀在今年1月就簽署「罷免羅智強」的連署書，今天（25日）他在臉書再度表態，並引用動漫《獵人》的台詞，「對不合格的作弊玩家，大喊一聲！BOOK！」請外來人士離開。

九把刀今天在臉書發文，開頭就先感謝台灣，生在台灣才能夠寫出許多作品，且毫無刪減呈現給大家，「我好高興！超級喔！」他認為，自己的幸運也是很多人的幸運，「我們小小的天賦得以在這個多山的小國兌現，我們呵呵的人生，得以在這個環海的小國交織生長。」

九把刀認為，「雖然絕大多數時，我們彼此的想法或有不同，酸來酸去，但有一件事我們一定，一定，擁有相同的信念，那就是感謝，感謝這片土地，感謝讓我們如此不同，整天吵來罵去，卻總是在關鍵時刻一起想辦法攜手邁進的民主制度！」

九把刀引用《獵人》劇情，使出「排除卡」。（翻攝自九把刀臉書）九把刀引用《獵人》劇情，使出「排除卡」。（翻攝自九把刀臉書）

他表示：「但明天，你一定有一個空檔對不合格的作弊玩家，大喊一聲！BOOK！堅定！勇敢！施放閃閃發光的卡片！然後！我們就可以繼續在自由的空氣裡，快快樂樂吵來吵去哈哈大笑吧！」他強調，只有島的真正主人才能施放的限定卡。

其實九把刀說的是《獵人》貪婪之島篇，他PO出的圖片上面，可見磊札拿著003號排除卡，上面寫著「將所有以不當方法入侵GI的人，送往埃珍大路的某處」，並說著「這是只有遊戲主宰者能用的特別咒語…對付外來人士，就用特別的道具，很抱歉，我必須請你們離開。」一句話別有深意。

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