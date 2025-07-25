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娛樂 最新消息

楊舒雅來了！參戰2025浪人祭 卡司含金量破表

新科金曲歌王呂士軒受邀在浪人祭開唱。（笨道策展提供）新科金曲歌王呂士軒受邀在浪人祭開唱。（笨道策展提供）

〔記者陽昕翰、實習記者鄭毓昕／台北報導〕2025浪人祭10月17日到10月19日於台南安平登場，主辦單位今天公布最新一波演出陣容，包括在本屆金曲獎奪下華語歌王的呂士軒，以及最佳新人someshiit山姆，含金量超高。

呂士軒剛以專輯《好聲豪氣》榮獲第36屆金曲獎「最佳華語男歌手」與「最佳華語專輯」雙料肯定，他也分享金曲獲獎的第一時間，就與夥伴和朋友一起慶祝這份榮耀：「我們包下了一間酒吧，邀請與這張專輯有關的夥伴、好朋友們吃吃喝喝。回顧創作這張專輯時的過程，很多亮點與暗處的故事，真的讓人感覺特別精彩。」

同樣備受矚目的還有以《愚公》拿下「最佳新人獎」的someshiit山姆，他笑說：「記得在典禮台上那天，不管看向哪個地方都覺得每個人好小。」提到仍在消化獲獎心情，期待10月能在浪人祭展現更成熟的狀態。

楊舒雅將參戰2025浪人祭。（笨道策展提供）楊舒雅將參戰2025浪人祭。（笨道策展提供）

演出卡司還有《大嘻哈時代2》表現亮眼的艾蜜莉AMILI、另類音樂組合That's My Shhh、為女性發聲的楊舒雅x芮鯊RapShark，以及台中「原住民族意識饒舌」創作者2CHANGE。楊舒雅x芮鯊RapShark將帶來突破性的特別演出，搶先預告：「這次表演絕對會顛覆大家對我們的認知！」6月才發行新歌的宋柏緯也將登台演出，期待表示：「期待在浪人祭看大顆的夕陽，喝結冰的冰結唱最新的新歌！」

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