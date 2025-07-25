晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

17歲女生驚爆師生戀！私密文字被全家看光

艾拉歐芙碧（Ella Øverbye）在《關於夢（性與愛）》愛上了她的法語女老師。（海鵬提供）艾拉歐芙碧（Ella Øverbye）在《關於夢（性與愛）》愛上了她的法語女老師。（海鵬提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由挪威名導達格約翰豪格魯德（Dag Johan Haugerud）執導的「性愛夢三部曲」系列最終章《關於夢（性與愛）》（Dreams （Sex Love）），在今年柏林影展拿下最高榮譽金熊獎，該片是女主角艾拉歐芙碧（Ella Øverbye）和豪格魯德的二度合作，兩人默契十足。

艾拉歐芙碧（Ella Øverbye）畢業於挪威歷史最悠久的「尼森女中」，演出《關於夢（性與愛）》愛上女老師非常具有說服力。（海鵬提供）艾拉歐芙碧（Ella Øverbye）畢業於挪威歷史最悠久的「尼森女中」，演出《關於夢（性與愛）》愛上女老師非常具有說服力。（海鵬提供）

艾拉歐芙碧畢業於挪威歷史最悠久的「尼森女校」（Hartvig Nissens School），電影處女作即是豪格魯德2019年執導的《意外之後》，豪格魯德為即將滿雙十年華的她，量身訂做這個劇本，並邀她飾演17歲的女主角「喬安娜」，劇中喬安娜對初戀的私密紀錄，未料文章被母親和外婆發現，除對她坦率的描述感到震驚，更著迷於她強大的書寫和故事能力，令她們重新審視自己的人生與夢想，牽動包含母親、外婆在內的3代女性的情感。

《關於夢（性與愛）》藉「針織」將一對女女師生戀詮釋得十分迷人。（海鵬提供）《關於夢（性與愛）》藉「針織」將一對女女師生戀詮釋得十分迷人。（海鵬提供）

艾拉歐芙碧在片中的初戀是法語女老師尤漢娜（莎洛梅恩納圖Selome Emnetu飾演），利用對方擅長的「針織」成功拉近了彼此距離，喬安娜的母親一度質疑女老師是否違反兒少法的不法行為，更讓女老師一見面就緊張問：「妳要對我提告嗎？」師生之間沒有任何踰矩互動，卻編織出親暱又曖昧的性張力氛圍。電影已在台上映。

《關於夢（性與愛）》三代女性彼此依存，女孩（中）的初戀私密紀錄，竟意外成為母親（左）和外婆（右）重新審視自己生命與夢想的動力。（海鵬提供）《關於夢（性與愛）》三代女性彼此依存，女孩（中）的初戀私密紀錄，竟意外成為母親（左）和外婆（右）重新審視自己生命與夢想的動力。（海鵬提供）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中