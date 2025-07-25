17歲女生驚爆師生戀！私密文字被全家看光

艾拉歐芙碧（Ella Øverbye）在《關於夢（性與愛）》愛上了她的法語女老師。（海鵬提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由挪威名導達格約翰豪格魯德（Dag Johan Haugerud）執導的「性愛夢三部曲」系列最終章《關於夢（性與愛）》（Dreams （Sex Love）），在今年柏林影展拿下最高榮譽金熊獎，該片是女主角艾拉歐芙碧（Ella Øverbye）和豪格魯德的二度合作，兩人默契十足。

艾拉歐芙碧（Ella Øverbye）畢業於挪威歷史最悠久的「尼森女中」，演出《關於夢（性與愛）》愛上女老師非常具有說服力。（海鵬提供）

艾拉歐芙碧畢業於挪威歷史最悠久的「尼森女校」（Hartvig Nissens School），電影處女作即是豪格魯德2019年執導的《意外之後》，豪格魯德為即將滿雙十年華的她，量身訂做這個劇本，並邀她飾演17歲的女主角「喬安娜」，劇中喬安娜對初戀的私密紀錄，未料文章被母親和外婆發現，除對她坦率的描述感到震驚，更著迷於她強大的書寫和故事能力，令她們重新審視自己的人生與夢想，牽動包含母親、外婆在內的3代女性的情感。

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《關於夢（性與愛）》藉「針織」將一對女女師生戀詮釋得十分迷人。（海鵬提供）

艾拉歐芙碧在片中的初戀是法語女老師尤漢娜（莎洛梅恩納圖Selome Emnetu飾演），利用對方擅長的「針織」成功拉近了彼此距離，喬安娜的母親一度質疑女老師是否違反兒少法的不法行為，更讓女老師一見面就緊張問：「妳要對我提告嗎？」師生之間沒有任何踰矩互動，卻編織出親暱又曖昧的性張力氛圍。電影已在台上映。

《關於夢（性與愛）》三代女性彼此依存，女孩（中）的初戀私密紀錄，竟意外成為母親（左）和外婆（右）重新審視自己生命與夢想的動力。（海鵬提供）

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