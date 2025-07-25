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娛樂 最新消息

明天大罷免！謝震武突嚴肅澄清1事 網全歪樓笑翻

〔記者林欣穎／台北報導〕大罷免進入最後倒數，主持政論節目的謝震武昨預告明天將會開直播，並突然對一事做出澄清，該片段隨即掀起熱論。

謝震武戲稱自己是「活化石」。（翻攝自YT）謝震武戲稱自己是「活化石」。（翻攝自YT）

日前有網友在社群上表示，謝震武的年紀比資深媒體人尚毅夫大一歲，「所以每次謝震武叫他活化石的時候，其實是兩個活化石在對話」，該言論也引發討論，不過謝震武昨在節目《新聞面對面》中突然做出澄清，強調自己與尚毅夫同年，都是1963年出生，「明天節目來賓會有尚毅夫、陳東豪、黃創夏，為什麼要提他們三位呢！因為我們同年。」更幽默表示明天節目現場會有「四個活化石」在做對話，一番言論讓現場來賓笑翻。

謝震武被網友笑虧對年紀很在意。（翻攝自YT）謝震武被網友笑虧對年紀很在意。（翻攝自YT）

而謝震武的澄清也再次吸引網友熱論，反而是直呼謝震武看起來比其他人年輕，笑說之後也要學他喝養氣人蔘，尚毅夫則被說年紀看起來大謝震武很多，尚毅夫下午則在節目搞笑回應，稱自己喝錯，喝成威士忌了。

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