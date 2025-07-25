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館長凱道演說遭丟冥紙！滋事男子身份竟是網紅「吃屎哥」游兆霖

館長上台宣講遭撒冥紙，男民眾身分竟是「吃屎哥」游兆霖。（組合照，翻攝自臉書）館長上台宣講遭撒冥紙，男民眾身分竟是「吃屎哥」游兆霖。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台灣最大規模罷免案投票明終將登場，「館長」陳之漢今（25日）晚站上凱道「不同意罷免」晚會，沒想到館長開嗆民進黨沒幾句，竟遭台下一名男民眾丟冥紙。隨後，該名男民眾便遭警方帶走，如今身份也隨之曝光竟是網紅「吃屎哥」游兆霖。

館長過去曾是「挺台反共」的形象，不料近年立場大轉彎，徹底推翻自己過往反共人設。台上見館長以強烈語氣發問台下「是誰執政9年毫無建設？是誰讓人民分裂？是誰司法迫害柯文哲？」講到一半時突然停頓，現場出現一名男民眾對他撒冥紙，他呼籲現場支持者冷靜「不要讓他受傷」，隨後警方也介入處理將人帶走，據悉雙方皆不提告。

沒想到，該名丟冥紙的民眾竟是網紅「吃屎哥」，他稍早發文寫下：「我剛剛被國民黨的圍毆甚至握住嘴，控制言論自由！今天處理我藝人吃屎哥！但後面有千千萬萬的我！7／26挺罷免！吃屎哥幹大事絕無冷場！」

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