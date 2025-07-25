陽帆愛女勇敢說再見 霸氣喊話：不夠認真的，就別靠近我！

安吉與樂團I Mean Us合作新歌。（索尼音樂提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者陽昕翰、實習記者黃珮涵／綜合報導〕陽帆愛女「ANGIE」安吉推出新歌《Don’t Love Me!》，首度攜手夢幻樂團I Mean Us合作，激盪出清新又層次豐富的情感火花。歌曲描寫在愛情中學會帥氣說再見的勇敢與自我保護，安吉霸氣喊話：「不夠認真的，就別靠近我！」

《Don’t Love Me!》由安吉親自創作，早在籌備新專輯期間便已構思完成。她分享創作概念：「女孩在感情中要學會帥氣地說清楚、說再見，這是給對方的溫柔，也是給自己的保護。」直覺這首歌非常適合與樂團合作，於是主動邀請長期欣賞的I Mean Us參與。

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曾入圍金曲獎並獲金音獎肯定的I Mean Us樂團，一聽到Demo就覺得很抓耳，形容歌曲帶有「清新輕盈的空氣感」，完全符合他們的音樂偏好，爽快答應合作。吉他手VITZ更親自參與詞曲創作，樂團笑說：「一開始彼此都不認識，算是靠Demo心電感應，揣摩女孩心事來編曲，確認詞曲的過程意外快速！」

安吉與I Mean Us首次碰面就是在錄音室，她回憶當聽到對方加入的聲線時驚呼：「完全變了一首歌！」她也表示，這就是創作最迷人的地方，「嘗試不同，就會遇見從沒想像過的驚喜。」I Mean Us則笑著分享，錄音結束後才發現有人把一個大水壺忘在錄音室角落，發現ANGIE迷糊可愛的一面。

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