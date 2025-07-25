王陽明《角頭－鬥陣欸》恐遭背叛！Michael哥暗示：兇手是他

王陽明今天出席活動，一身藍色西裝帥氣十足。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《角頭－鬥陣欸》即將在8月上映，身為角頭系列班底的王陽明今天（25日）出席品牌活動，被問到他飾演的Michael哥是否有機會出現？王陽明透露可能被背叛，引發關注。

王陽明今天出席掃具品牌開幕活動，被問到會不會因為家事而與老婆蔡詩芸爭吵？他大方坦言一定會，因為夫妻倆忙各自的事業，時間不一樣，「有時候會說Dizzy去清一下這個，Sunny去清一下這個，如果累的話，多多少少會有一點爭吵。」不過他害羞承認，自己做的家事非常少，大部分都還是交給老婆。

請繼續往下閱讀...

王陽明承認自己比較少做家事，老婆蔡詩芸做的比較多。（記者陳奕全攝）

提到6歲女兒Katiya，他認為女兒就是夫妻倆的混合體，現在越來越有個性、調皮，很愛跟父母一起拍影片。王陽明也分享，女兒從前年開始會送給他畫，今年也很期待女兒能畫畫、送卡片給他，當作父親節禮物；他也透露，女兒曾經畫過爸爸送給他，讓他十分滿意，大讚「很帥」。

王陽明提到女兒Katiya，父愛爆棚。（記者陳奕全攝）

王陽明主演的電影《角頭—大橋頭》是去年國片票房冠軍，今年系列電影《角頭－鬥陣欸》也即將登場，被問到Michael哥是否有機會出現？王陽明語帶保留：「我現在先不說，等你們去看就知道了！」最期待的角色則是懷秋飾演的蠍子，「自己的弟弟，雖然他說不定會背叛我，不知道，先不多說了。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法