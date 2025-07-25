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「人民的法槌」重現！鍾佳播被P圖「殺進大罷免戰場」 本人神回狂吸1.5萬人激讚

〔記者邱奕欽／台北報導〕726大罷免倒數之際，網路再度被一句「同意啦，哪次不同意」洗版，源自YouTube頻道「反正我很閒」的名場面「人民的法槌」，近期因面白牙醫黃偉家在Threads發文蹭圖爆紅，沒想到釣出鍾佳播本人出現神回覆，狂吸破萬人朝聖讚爆。

YouTube頻道「反正我很閒」創造出的「同意啦哪次不同意」等經典迷因。（翻攝自YouTube）YouTube頻道「反正我很閒」創造出的「同意啦哪次不同意」等經典迷因。（翻攝自YouTube）

《反正我很閒》2018年發布「【人民的法槌】社畜救星！ 教你如何爭取權益，徹底反抗慣老闆！」影片，內容以諷刺社畜職場為主，一句「同意啦，哪次不同意」在網路廣為流傳，不但成為哏圖，更成為網路迷因的代表語錄。這次被面白牙醫拿來搭配726罷免話題P圖再利用，他將自己臉P在原圖人物鍾佳播臉上並寫下「七月二十六號」，意外殺進726大罷免戰場，瞬間引發迷因共鳴。

面白牙醫黃偉家P圖釣出鍾佳播神回。（翻攝自Threads）面白牙醫黃偉家P圖釣出鍾佳播神回。（翻攝自Threads）

沒想到，鍾佳播竟驚喜現身留言「直接用我的臉啊，我哪次不同意！」不僅幽默接招，也讓粉絲笑翻直呼「真的回來了！」這則互動串文短短時間就吸引超過1.5萬人按讚，底下留言如同迷因大亂鬥，有人喊「這是人民的法槌，國民黨今晚的惡夢」、「我要用了喔」、「這次不會怕被罵了吧」，更有不少人稱這是繼「卑鄙源之助」、「海龍王彼得」後強勢出圈代表作。

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